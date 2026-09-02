Ares tantea en Donostia el nivel de sus rivales en el playoff

Los de la villa pueden evitar la promoción y hacerlo en casa Aitor Arrizabalaga

En una tarde con poco viento a favor para las traineras gallegas en la bahía de San Sebastián, tanto la “Santa Olalla” de Ares como la “Arealonga” de Chapela partían como dos de las alternativas a colarse entre las siete mejores tripulaciones y conseguir así el billete para la final en la Bandera de La Concha.

Con los de Redondela disfrutando de sus últimos largos en la élite, los de la villa apuntan ahora al playoff de permanencia, tanto unos como otros tuvieron un papel destacado en esta clasificatoria Si bien, y como sucedió en la Eusko Label, no les dio ni a unos ni a otros para alargar su estancia en esta competición.

En una prueba a dos largos y con poco más de 5,5 kilómetros por delante, los pronósticos no fallaron, las favoritas estarán en las últimas regatas y tanto Chapela como Ares rozaron esa frontera de la clasificación. Fue, sin embargo, San Juan el que mientras que en la villa terminaba con un dulce sabor de boca por lograr la permanencia directa, en Donostia el regusto fue amargo.

La “Santa Olalla” de Ares no obra el milagro Más información

Los de Pasaia terminaron en esa octava plaza que nadie quiere –a 9.10 segundos de Ondarroa, con Zarautz, Chapela y Ares en el noveno, décimo y undécimo lugar. Los de la villa se quedaron a poco más de doce segundos de ese selecto grupo conformado por Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa, que estarán con la anfitriona Donostiarra en las dos jornadas de esta bandera. Si bien, la guerra de la “Santa Olalla” aunque apetecible de ganar, no es esta.

Los de Pendo visualizan ya su participación en el playoff de Bermeo y Portugalete los días 19 y 20. Esta clasificatoria sirvió, eso sí, para que los de Ares finalizasen como el segundo mejor de los participantes en esta promoción, sólo superado por la "Enbata" de Zarautz.