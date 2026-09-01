Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El CM Voleibol Ferrol suma dos oros y un bronce en el Gallego de Sada

Cortés y García, en alevín, y Bouza y López Quiroga, en infantil, fueron las mejores parejas en la cita autonómica de menores

Redacción Ferrol
01/09/2026 21:35
Carla Cortés y Olalla García, con sus medallas
Carla Cortés y Olalla García, con sus medallas
FGVB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Tras un gran verano en la arena de San Sadurniño, con los eventos organizados dentro de O Rei da Granxa –el último la pasada semana con la primera cita internacional en San Sadurniño de voley playa–, el protagonismo local se trasladó a la playa de As Delicias, en Sada, en donde se disputó el Campeonato Gallego para categorías inferiores

El evento puso el broche al programa de O Rei da Granxa

Marcos Blanco, organizador del I Torneo Internacional: "En San Sadurniño se ve un cuidado al jugador, a la calidad, se cuida todo"

Más información

Una competición en la que, merced a su gran trabajo previo, estuvieron en la arena cinco parejas del CM Voleibol Ferrol, regresando a casa esta entidad con dos títulos gallegos, un subcampeonato y un cuarto lugar.

Las primeras posiciones fueron para los infantiles Mateo López-Quiroga y Edel Bouza y para las alevines Carla Cortés y Olalla García –en esta cita las hermanas Elia y Vega Neira fueron séptimas–, ganando en sus finales a Manuel y Mateo González –Ourense– y Jamardo y Torres –Rianxo–, respectivamente.

López Quiroga y Bouza fueron los mejores en sub 15
López Quiroga y Bouza fueron los mejores en sub 15
FGVB

Un podio en el que también estuvieron sus compañeras Alicia Fernández e Iria Bellón, en su caso consiguiendo el bronce en infantil. Una presea que rozaron Sofía y Lum, en su caso en sub 17. Desde el CM Voleibol Ferrol se muestran “muy orgullosos por la mejoría de todos los jugadores año tras año. Y hemos tenido la satisfacción de lograr la clasificación de cinco de estas parejas para la fase final del Circuito Gallego.”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620