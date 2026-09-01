El CM Voleibol Ferrol suma dos oros y un bronce en el Gallego de Sada

Carla Cortés y Olalla García, con sus medallas FGVB

Tras un gran verano en la arena de San Sadurniño, con los eventos organizados dentro de O Rei da Granxa –el último la pasada semana con la primera cita internacional en San Sadurniño de voley playa–, el protagonismo local se trasladó a la playa de As Delicias, en Sada, en donde se disputó el Campeonato Gallego para categorías inferiores.

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Una competición en la que, merced a su gran trabajo previo, estuvieron en la arena cinco parejas del CM Voleibol Ferrol, regresando a casa esta entidad con dos títulos gallegos, un subcampeonato y un cuarto lugar.

Las primeras posiciones fueron para los infantiles Mateo López-Quiroga y Edel Bouza y para las alevines Carla Cortés y Olalla García –en esta cita las hermanas Elia y Vega Neira fueron séptimas–, ganando en sus finales a Manuel y Mateo González –Ourense– y Jamardo y Torres –Rianxo–, respectivamente.

López Quiroga y Bouza fueron los mejores en sub 15 FGVB

Un podio en el que también estuvieron sus compañeras Alicia Fernández e Iria Bellón, en su caso consiguiendo el bronce en infantil. Una presea que rozaron Sofía y Lum, en su caso en sub 17. Desde el CM Voleibol Ferrol se muestran “muy orgullosos por la mejoría de todos los jugadores año tras año. Y hemos tenido la satisfacción de lograr la clasificación de cinco de estas parejas para la fase final del Circuito Gallego.”