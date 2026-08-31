José Harto, del Club Bodyboard Ferrol: “El triunfo de Bruno Martín nos emocionó a todos”

El ferrolano, celebrando su gesta en casa José Dopico

No fue una coincidencia premeditada, si bien el calendario quiso que en este 2026 las olas de Pantín y de Penencia albergasen sendas pruebas de surf y bodyboard que convirtieron a la comarca en una de las grandes referencias de estas disciplinas a nivel internacional y nacional.

“Penencia es una fábrica de olas increíble y es ola de body al cien por cien y no defraudó”, comenta José Harto, del Club Bodyboard Ferrol, “me quedo con eso y con la respuesta del público y de los ‘riders’, a pesar del mal tiempo que hizo –especialmente el sábado–, que han llevado a este campeonato a un nivel mundial”. Y aunque compartir fechas con una cita de plata de la World Surf League como es la de Valdoviño restó un poco de brillo al espectáculo en las aguas ferrolanas. Algo que es lógico y entendible como bien señala el propio Harto.

“Está montado excelente, son amigos nuestros y hacen unos campeonatos bárbaros, brutales”, señala. Si bien, su público, el siempre fiel del bodyboard, tampoco falló un año más, y ya van nueve, para esta cita desde hace unas ediciones es puntuable para la Liga Nacional, además de para la Autonómica y contando asimismo con una siempre entretenida prueba ferrolana.

Jorge Bruquetas FES

“Es de agradecer a esos cientos de personas, a ese más de un millar de personas que pasaron por allí durante el fin de semana”, comenta Harto y que gracias a su visita al arenal de la ciudad naval pudieron ver cómo su compatriota Bruno Martín destronaba al vigente rey del bodyboard nacional y uno de los grandes nombres de la disciplina a nivel mundial. El canario Armide Soliveres, campeón del mundo en 2024, repitió visita a Ferrol, si bien en esta ocasión lo que guardó en su maleta no fue un oro, sino una plata, ya que el triunfo se quedó en casa, en la de Martín.

“Bruno siempre viene con ganas de guerra, es muy competitivo y su nivel es de profesional. No como el de Armide”, analiza el del Bodyboard Ferrol, ”pero con las olas adecuadas y con el nivel de Bruno de pasar mangas en Mundiales... Fue algo que nos emocionó mucho a todos, porque Bruno tiene madera de profesional y lo que le hace falta son más apoyos, para que pueda ir a más citas internacionales, porque su nivel aún está por mejorar. Si puede ir a dos o tres pruebas al año financiadas, sería fantástico, y él no iba a defraudar”, señalando también la amistad y sana competencia entre Martín y el propio Soliveres, cuya mayor fortuna, por así decirlo, fue la de nacer en Canarias –con olas de roca más continuadas– y encontrar esos patrocinios que aquí cuestan más.

Más atención

Y a pesar de estas diferentes circunstancias, Martín se anotó esta cita de la Liga Estatal, la de más valor en su calendario de cuatro pruebas –las otras tres son en Canarias–, con Brais González y Luis Tausía en tercera y cuarta plaza.

Precisamente, el nacimiento, y la continuidad de este campeonato surgió para, como señala Harto “para gente como él. Porque como él hemos tenido más, que tienen buen nivel pero que pudieron haberlo triplicado de haberles puesto más atención. Necesitamos mucho más de lo que nos dan”, comenta. Lo que sí tiene claro Harto es que esta cita, que ha ido creciendo sin prisa pero sin pausa seguirá “lo que el cuerpo aguante”, comenta el organizador que, este año, a diferencia de otras ediciones ha podido tirar de personal contratado para “al final poder respirar más y estar más tranquilo. No sé si el día de mañana voy a poder seguir haciendo esto, Dios quiera que sí”.

Harto quiere dar ese espacio y esa promoción al bodyboard que aportan nombres como el de Soliveres y un Lionel Medina, que a punto estuvo también de estar en Penencia, si bien para que estos nombres repitan y estén al lado de los locales, el evento y sus premios tienen que ser atractivos.

Un nivel canario que se une cada año a uno ferrolano que, en este caso quedó gratamente reflejado en el triunfo de Martín, si bien otros de sus compañeros pudieron cerrar sus sesión de maniobras en su playa habitual, en esta ocasión, subiéndose a un podio nacional. Fue el caso de Jorge Bruquetas ganando en Máster –”siempre dándolo todo Jorgito”, señala Harto–, con, de nuevo, Brais González y Miguel Pena en tercera y cuarta posición.

Otro resultado muy celebrado en las aguas de Penencia fue el segundo lugar de Lucas Domínguez en sub 18 –”Lucas nos ha dado muchas alegrías y siempre da guerra”–, así como el triunfo de Waleska Carvajal en la cita femenina y el bronce de Ana Pena. Juan Sande o Nano Couto –”que no puede ir al agua tanto como quisiera, pero lo suyo es talento innato, es maravilloso”– fueron otros de los nombres locales que, si bien no alcanzaron esos lugares de podio, sí que elevaron su nombre a nivel de protagonistas durante un muy especial fin de semana en casa.