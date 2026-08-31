Iago Fuertes repite cetro nacional cadete en Valencia

El naronés y el extremeño, con sus trofeos Cedida

En un año que está siendo ­inolvidable para el naronés Iago Fuertes Leonardo, el deportista local sigue acumulando logros cuando todavía no tiene ni 17 años de edad. El deportista viene de sumar un nuevo título nacional a su ya amplio palmarés. El de Narón firmó su segundo oro consecutivo en el Campeonato de España cadete que la pasada semana tuvo lugar en Valencia. Fuertes formó equipo en esta ocasión con el extremeño Anselmo Guerrero Álvarez. Una pareja que ya sabía lo que era celebrar un gran triunfo pues en 2024 este tándem se hizo con la primera posición en el Campeonato de Europa FIP sub 14.

Unos años después, el naronés y el extremeño se suben a lo más alto del cajón. En un camino que comenzaron desde lo más lejos, desde la preprevia. En esta sólo cedieron cuatro juegos en otros tantos partidos, entrando en una previa en la que se impusieron sin perder ninguno. Ya en el cuadro principal de 32 parejas, su trabajo de pico y pala se inició en dieciseisavos, caminando sin dejar escapar ningún set hasta alcanzar la final de esta competición estatal en su trigésimo novena edición.

En este último duelo esperaba la pareja formada por Unax Arranz y Mauro Hoyas, primeros en el ranking inicial. Fuertes y Guerrero se impusieron con autoridad en la primera manga (6-1), si bien un golpe de calor del de Narón en el inicio del segundo set –por lo que tuvo que ser atendido en varias ocasiones– hizo que esta manga se les escapase por 3-6.

La tercera empezó también mal para el naronés y su compañero (0-2), si bien según se iba recuperando, también lo hacía su marcador, para terminar ganando por 7-5. Tras convertirse este año en el jugador más joven disputar un partido de Premier Pádel, Fuertes vuelve y lo hace al P1 Premier en Madrid, con invitación, y con Bentahor Espino como pareja.