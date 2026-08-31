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+Deportes

Firrete, Xuvenil, Narón y KDM siguen sacando pecho en el Circuito Deputación da Coruña

Penabad, Timiraos, Díaz, Monzón y Pérez ganaron en la regata de Boiro

Redacción Ferrol
31/08/2026 22:02
Daniel Ferro, del Grupo Xuvenil pontés, en la cita de Pontedeume
Daniel Ferro, del Grupo Xuvenil pontés, en la cita de Pontedeume
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Con trece medallas y el Náutico Firrete a sólo 20 puntos del cajón por equipos, la delegación comarcal volvió a ser una de las protagonistas en un Circuito Deputación da Coruña, que vivió en Boiro su quinta regata. Muchos de estos nombres repitieron podio y en varias ocasiones la presencia comarcal en este fue doble. 

Así, en cadete K-1 Xoel Timiraos –Grupo Xuvenil pontés– fue el ganador, con su compañero Daniel Ferro en tercer lugar. Unas plazas que también lograron el asimismo deportista de la villa Unai Penabad y Nizan Dopico –Narón– en alevín A. Otro naronés, Lucas Díaz, fue el más rápido en el cuadro B de esta franja de edad, con Antón Cotelo –Firrete– en segunda posición a menos de tres segundos.

El dominio del club de Pontedeume en infantil fue total, con Diego Monzón y Raúl Pérez consiguiendo la victoria en los cuadros A y B, respectivamente.

Por su parte, Lola Bustillo –KDM Cabanas–, su compañera Vega Rodríguez y Martín Ferro –Grupo Xuvenil– cruzaron la meta en segunda posición prebenjamín, y benjamín A, con Aarón Vázquez siendo tercero por detrás de Ferro. Un lugar de bronce que también lograron los deportistas del Firrete Iker Piñeiro y Carmen Vales en cadete e infantil A.

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