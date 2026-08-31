Brais García y Minh Pita ganan en Burgos para lograr título y subcampeonato en Castilla y León

Brais García y su equipo, celebrando el triunfo Cedida

El circuito de Kotarr, en Tubilla del Lago, Burgos, acogió una última prueba del Campeonato de Castilla y León de karting en el que los pilotos de la comarca acapararon buena parte de los focos. Especialmente destacable fueron los concursos del naronés Brais García y del nedense Minh Pita.

Minh Pita Cedida

El primero, que llegaba para defender su primera posición en X30 sénior, hizo los deberes y, tras lograr la “pole” se impuso en la carrera para celebrar el título en esta competición. Un oro para el de Squadra Racing que se une a la plata firmada en el Campeonato Gallego, poniendo ahora la vista en las carreras de campeones de ambas citas.

En el trazado burgalés estuvo también un Pita que ocupó la primera posición en “rookie” –consiguiendo también la “pole”–, un lugar que le permitió celebrar el subcampeonato de esta cita. En esta misma prueba, Dylan Blanco, también de Neda, y el naronés Marcos Castro demostraron el potencial de la cantera local, cruzando la meta como tercer y cuarto clasificado, respectivamente, para cerrar una gran campaña.