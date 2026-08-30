Sierra Kerr y Ryan Kainalo reinan en la nueva era del Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El brasileño, celebrando su título EMILIO CORTIZAS

La australiana Sierra Kerr y el brasileño Ryan Kainalo abrieron el domingo la nueva era del Abanca Pantín Classic Galicia Pro. La primera, con el surf en las venas merced a su padre Josh Kerr, alcanzó una final en la que la esperaba la portuguesa María Salgado, a la que desarmó ya con su primera ola de 7,5 puntos, tras la cual se hizo con el control de la manga a pesar del empuje de la lusa –cuyo mejor intento fue valorado con un tres–.

“Estoy muy contenta”, apuntaba Kerr, “porque las condiciones aquí soy muy cambiantes y puedes ir de tener olas casi perfectas a quedarse totalmente parado. Así que es muy complicado conseguir ganar”. Ella lo hizo, adaptándose a la perfección a ese engañoso Atlántico.

Previamente, la ganadora del US Open, se había deshecho de la japonesa Anon Matsuoka en cuartos y de la estadounidense Eden Walla en semis, en una manga en la que firmó quince puntos, apoyada en la mejor ola de la jornada –7,83– desplegando aéreos, giros radicales y mucha confianza a pesar de su juventud.

Kerr, tras imponerse en la final Emilio Cortizas

Por su parte, Salgado, subcampeona en este nuevo QS 6.000 Internatonal, cortó el camino de la surfista más joven de estas rondas finales, Carla Morera de la Vall, de 15 años. Una poda de deportistas nacionales que continuó con la vasca Janire González Etxebarri en semis para alcanzar una final en la que Kerr fue intratable.

"Dios me ha enviado esa ola"

En la competición masculina, el brasileño Kainalo, de 20 años, fue dejando por el camino a nombres, a priori, de mayor entidad. Con mucha confianza ya desde cuartos –en donde eliminó al estadounidense Levi Slawson–, para verse las caras en semis con uno de los favoritos, su compatriota Ian Gouveia, que ya sabe lo que es estar en Championship Tour –CT–.

Dos potentes giros de izquierda, un aéreo y un gran cierre con una derecha le dieron a Kainalo el billete a la final. Una decisiva manga en la que esperaba Kobi Clements, descendiente de otro histórico como Steve Clements y asimismo competidor del Pantín. Y si bien fue el brasileño el que comenzó mandando, el australiano le dio la vuelta al marcador con una combinación de maniobras que le reportó un 8,67.

La loma valdoviñesa volvió a reunir a un numeroso público E. C.

Parecía que el título era suyo, pero Kainalo, en su última oportunidad, protagonizó el “sorpasso” y terminó llevándose el título por décimas, consiguiendo un 13,94 por el 13,84 de Clements. “Ha sido increíble”, señalba, “he cometido un error en la ola que le dejé a Kobi, pero sabía que tendría una última oportunidad y Dios me ha enviado esa ola”, señalaba, que en su primera vez en Pantín lograba ese celebrado triunfo. “Quería ganar aquí done tantos brasileiros han hecho grandes actuaciones·”, añadía, convirtiéndose ahora también él en uno de esos grandes protagonistas.