Prometedor quinto puesto de Iria Jarama y Caetano Horta en el Campeonato del Mundo

Jarama y Horta, en la cita neerlandesa FER - Balint Czucz

No había dicho en absoluto, su última palabra la remera del San Felipe Iria Jarama Díaz en el Campeonato del Mundo absoluto que el domingo finalizó en Ámsterdam. A la de Sada le restaba una muy prometedora participación en la cita mixta de doble scull, formando equipo con Caetano Horta, y para la que consiguieron con autoridad el pasado sábado su billete a la ronda de semifinales.

Una regata en la que el tándem de la selección española demostró que podía pelear por estar entre los mejores. Jarama y Horta firmaron el cuarto mejor registro de semis y ocuparon la segunda plaza en su manga, después de superar en la recta final al bote alemán y finalizando por detrás de los anfitriones.

El billete para luchar por las medallas era suyo. Una cita que tuvo lugar poco más de cuatro horas después en las aguas del lago Bosbaan y en la que el equipo nacional osciló entre la sexta y una quinta posición que finalmente ocupó, muy cerca, a menos de un segundo, de una Suiza que el pasado año había sido tercera. Una final en la que el oro quedó en Países Bajos, con Irlanda y Estados Unidos completando este cajón que a Jarama y a Horta les quedó a cinco segundos.

Un resultado satisfactorio para este nuevo equipo español, que podría tener continuidad para un próximo Campeonato del Mundo que en esa ocasión será clasificatorio para los Juegos Olimpicos de Los Ángeles 2028.