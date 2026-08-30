La “Santa Olalla” de Ares no obra el milagro

La tripulación local esperaba un mar más sucio en casa Aitor Arrizabalaga

La fiesta no pudo ser completa en una mañana que se esperaba más festiva en Ares. Con gaitas y tambores poniendo la banda sonora de lo que se esperaba una auténtica guerra en las aguas de la ría, estos sonidos que invitaban a la batalla no desconcertaron a un San Juan que tenía su última bala, precisamente, en casa de su mayor enemigo.

La “Santa Olalla”, por su parte, no consiguió afinarse con la música de su afición y el chaleco antibalas que durante todas estas últimas regatas le había permitido salir airoso de todas las peleas previas no le sirvió, desgraciadamente en casa, delante de una afición entregada.

Esas sonrisas, esa esperanza que inundaba la villa, el muelle y el espigón aresano se fue diluyendo, no por el gran trabajo llevado a cabo por sus remeros en el agua, sino especialmente por esos deberes que tenía que hacer la trainera de Pasaia y que había dejado para final de curso. Las cuentas estaban claras para unos y para otros, con los de Pendo teniendo que ganar su tanda y esperando ese “favor”, que nunca pudo llegar, de un Santurtzi y una Chapela que cogieron el relevo de San Juan como colistas durante toda la cita.

Sin embargo, la competición en las aguas aresanas comenzó como lo había hecho otras muchas veces la “Santa Olalla”, con un gran ritmo y por delante de sus tres rivales. Ares se ponía en cabeza, en un Atlántico que conocía a la perfección pero que en esta ocasión no le ayudó, presentándose mucho más tranquilo de lo que esperaban. Los de la villa se mueven mejor en aguas revueltas, y el domingo el azul local no tenía sobresaltos. A pesar de eso, el bote local se mantuvo en cabeza, si bien había algo diferente.

La “Santa Olalla” no conseguía ir sumando esos segundos entre ellos y, especialmente, San Juan, que le seguía la estela. Por su parte, Santurtzi y Chapela, esos sí, se iban descolgando, lo que tampoco ayudaba a los patroneados por Hugo Rascado. Y si tres puntos eran los que tenían que recortar los de Ares, esta cifra fue también con la que los de la villa perdieron sus esperanzas.

San Juan hace los deberes al final

Un tercer largo de San Juan cambio el guion de esta primera tanda, junto con unas ciabogas que tampoco se pusieron al lado de los de Pendo. Así, en ese último giro, los de Pasaia cogieron cabeza de regata. Quedaba la esperanza de la remontada. Esa que, regata a regata, habían peleado los azules.

Pero el domingo en las aguas de la villa salió el sol, pero no el milagro. San Juan se veía mucho más fresco que un Ares que lo peleó hasta la última palada, pero que, para bien o para mal, dará más remo a su afición con la disputa de un playoff que, asimismo, hace unas semanas parecía complicado. San Juan cruzó primero la línea de meta y la alegría de su tripulación y afición contrastaba con la decepción aresana, consciente de que su recta final había sido mejor que la de su rival, pero insuficiente para darle la vuelta a las cosas.

Los de Pasaia aventajaron en, precisamente, tres segundos a los de la villa, con Santurtzi y un Chapela que se despide de la Eusko Label cerrando una agridulce fiesta del remo en Ares. Poco importaba, a diferencia de otras ocasiones, el resultado de la segunda tanda -cuyos tiempos, irónicamente, fueron para muchos peores que la primera, con los locales siendo novenos en casa -, con Ares pensando ya en ese playoff de Bermeo y Portugalete en unas semanas.

Un buen momento

“Era un cara a cara y el final se lo han llevado ellos”, señalaba visiblemente contrariado Pedro Varela, uno de los delegados del Remo Ares. “Esperábamos un mar bastante más revuelto, más sucio. Un viento que favorecía un poquito a la calle uno por la que iba San Juan, y no se han dado las cosas que queríamos que se diesen. Esto es deporte”, sentenciaba.

Ares se sacude ahora cualquier tipo de cartel de favorito para ese playoff, si bien, y como ha quedado patente en estas últimas semanas, “estamos en un buen momento de la temporada. Aún faltan tres semanas y, si seguimos así, haremos un buen playoff”, afirmaba el delegado aresano. Y es que en Ares quieren más remo y van a estirar un poco más esta campaña, aunque sea en un playoff por la permanencia en el que tampoco serán nuevos y en el que pelearán por una que salga una bravura “xabrenta” más consistente.