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A Cabana Ferrol pierde su ventaja ante Rianxo y complica su permanencia en la Liga A gallega

La "Albatros" de la ciudad naval fue segunda en el playoff y está a la espera de lo que suceda en la promoción de la Eusko Label

Redacción Ferrol
30/08/2026 18:56
A Cabana Ferrol, durante la regata disputada en la ciudad naval
A Cabana Ferrol, durante la regata disputada en la ciudad naval
Daniel Alexandre
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Será una espera dura la que tenga que afrontar A Cabana Ferrol de cara a conocer si la “Albatros” continúa en la Liga A gallega el próximo año. Con la remodelación de la competición y su paso de diez a ocho botes, la segunda posición en la que finalmente terminaron los ferrolanos en Rianxo –con una segunda jornada en la que la trainera anfitriona se impuso y le recortó la ventaja a A Cabana para ocupar la primera plaza en la general–, tanto unos como otros estarán muy pendientes del resultado del playoff de la ACT.

 En este estará en juego la salvación de Ares y ascensos de Cabo y Tirán. Una promoción en la que Narón intentó meterse en la pelea, si bien volvió a firmar la tercera posición y estará en Liga B.

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