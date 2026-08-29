Sara Guerrero recorre miles de kilómetros para lograr su mejor puesto en las Series Mundiales 

Guerrero, con sus compañeros de selección Fetri

El viaje de Sara Guerrero a tierras chinas tuvo una recompensa acorde con los miles de kilómetros recorridos por la deportista del Náutico de Narón. La triatleta, la única representante española en el pontón de salida de la cita femenina de las Series Mundiales de Weihai, cruzó la línea de meta firmando su mejor posición de la temporada en el calendario de esta competición.

Guerrero finalizó vigésimo tercera en una cita con casi 40 inscritas, y lo hizo con un registro de 1h. 53:41 a poco más de cuatro minutos de un podio encabezado por la gran favorita, Cassandre Beugrand, con la britántica Beth Porter y la alemana Lisa Tertsch en la segunda y tercera plaza.

La naronesa tuvo una sólida natación que le permitió asimismo estar en los primeros grupos del trazado ciclista, si bien no consiguió mantener este ritmo corriendo, aunque su gran trabajo previo le permitió rozar ese “top 20” y anotarse un gran resultado, el mejor desde el trigésimo primer lugar logrado en la cita Alghero a finales de mayo. Chequia y Pontevedra cerrarán el calendario.