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+Deportes

Iria Jarama, del San Felipe, una regata más cerca de la final mundial

La del club ferrolano y Caetano Horta firmaron uno de los mejores tiempos en el doble scull mixto en Ámsterdam

Redacción Ferrol
29/08/2026 18:08
Jarama y Horta, en las aguas neerlandesas
Jarama y Horta, en las aguas neerlandesas
Cedida
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Una regata más cerca de disputar la final del Campeonato del Mundo absoluto está la integrante del Remo San Felipe, Iria Jarama Díaz. Tras un experimento con poca fortuna en el dos sin femenino con Virgina Díaz –finalizó tercero en la final C–, la experiencia con el olímpico Caetano Horta en el doble scull está siendo otra. 

El bote español se mostró muy potente de las citas clasificatorias –disputadas en formato contrarreloj por el mal tiempo– en Ámsterdam. Una apretada tabla con pocas décimas de renta sobre la tripulación de Estados Unidos y de poco un poco más sobre Alemania. Jarama y Horta buscarán el domingo a las 10:20 horas una de esas tres primeras plazas que los clasifique para una final que se disputará a las 14:46.

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