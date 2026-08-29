El Abanca Pantín Classic Galicia Pro ya tiene a sus dieciséis mejores

Carla Morera de la Vall durante la competición Laurent Masurel

Cuartos, semifinales y final. Ese es el exquisito menú que el domingo ofrecerá el Abanca Pantín Classic Galicia Pro después de un inicio un tanto aletargado, unas maratonianas jornadas y una recta final espectacular para demostrar que las aguas valdoviñesas se merecían volver a estar en este calendario mundial.

Será en la competición femenina de este nuevo QS 6.000 International que da su primera paso en la comarca en la que el primer título de esta renovada competición tenga más opciones de quedarse en España. Y es que a la ya consolidada surfista en el circuito internacional Janire González Etxabarri se le ha unido en estas últimas mangas –que se disputarán en formato de dos nombres, y no en cuatro como las anteriores– Carla Morera, la joven promesa afincada en Canarias.

“Estoy muy feliz y asombrada de haber llegado a las rondas finales”, señalaba la doble campeona europea sub 14, “venía sin expectativas. Era la primera vez que me medía con las mejores del mundo, que estaba en un campeonato internacional y ahora me veo peleando por el triunfo”. La lusa María Salgado será su primer obstáculo a superar en cuartos, mientras que para González este llevará el nombre de la japonesa Nanaho Tsuzuki.

“Sólo pienso en ir manga a manga. Estoy contenta de haber llegado hasta aquí, pero mi objetivo sigue siendo la victoria”, sentenciaba por su parte González, que el sábado ya firmó una actuación espectacular, con la mejor puntuación de dieciseisavos –12.67–, apoyados en una ola de ocho que terminó con una última maniobra casi en la orilla. La joven promesa australiana Sierra Kerr estará también en esta lista, con la también nipona Anon Matsuoka como rival en la cuarta manga, que se disputará tras el duelo entre la austral India Robinson y la estadounidense Eden Walla.

Nombres de nivel

En la competición masculina, al vasco –nacionalizado alemán– Hans Odriozola es uno de los dos europeos en cuartos, junto con un francés Jorgann Couzinet –ganador en 2017 y segundo en 2024–, que sigue demostrando tener una conexión especial con Pantín. “Aquí hay que leer muy bien las condiciones en cada momento, porque pueden cambiar bastante a lo largo del día”, analizaba el galo, que quiere volver a sentir el sabor de la victoria en Valdoviño. Precisamente, Couzinet y Odriozola se vieron las caras en dieciseisavos, consiguiendo el triunfo el primero con 11.83, por los 11.50 del vasco, que también se ha mostrado muy cómodo en las aguas locales.

En su caso, si rival en cuartos será el australiano Kobi Clemens –otra víctima del galo en la ronda anterior–. Los brasiñelos Ryan Kainalo e Ian Gouveia tendrán como adversarios al estadounidense Levi Slawson y al también austral Eden Hasson. Estas rondas de cuartos y semis están previstas entre las nueve y las tres, dando paso a continuación a las finales más esperadas en un Pantín que, a pesar de la espera, no defrauda.