Ares se la juega en casa

Los de la villa pueden evitar la promoción y hacerlo en casa Aitor Arrizabalaga

No era el escenario soñado por Ares para esta recta final de la Liga Eusko Label pero sí uno de los mejores en los que podía llegar echando la vista atrás hace sólo unas semanas. La “Santa Olalla” se jugará su permanencia, su salvación directa, en casa.

Lo hará delante de los suyos, el domingo a partir de las 12:15 horas, con el empuje de una afición que, unido al gran trabajo que están realizando los de Pendo en esta recta final, junto el hundimiento de San Juan, se presentan como pilares para que los aresanos den el salto a esa décima posición que los lleva fuera del playoff.

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Ares tiene que hacer en casa lo que hizo el sábado en un nebuloso Boiro. Salir a morir en su tanda, ganarla, dejar por detrás a un desconocido San Juan y meter dos o más embarcaciones entre ellos y los de Pasaia. Y todo ello con la ventaja de hacerlo en aguas mucho más conocidas que las boirenses.

La “Santa Olalla” tomaba la salida con el objetivo de recortar seis puntos y cumplió la mitad del camino -en caso de empate final en la general, además, Ares saldría beneficiado-. Lo hizo en una Bandera Barbanza Arousa cuyo inició peligró durante unos minutos ante la falta de visibilidad. Finalmente se pudo dar la salida a la regata, con un fuerte viento que fue aminorando con el paso de las tandas.

Ares no quería hacer más cálculos y desde el primer largo se puso en cabeza, con San Juan intentando seguirle el ritmo. Esta fue la cara para los de la villa y la cruz para los vascos. La trainera local mantuvo a la perfección su intensidad, su primera plaza, mientras que la vasca se fue hundiendo en las aguas gallegas.

Más madera

No hubo ninguna batalla en esta ocasión en Boiro. Ares cogió vuelo sola y fue metiendo segundos a sus rivales, llegando al último largo con diez sobre Santurtzi, 18 sobre Chapela y 24 respecto a San Juan. Con más visibilidad en estos últimos metros, los patroneados por Hugo Rascado sabían que la maquinaría no podía bajar, de cara a realizar el mejor tiempo posible y meter a cuantos más botes mejor entre ellos y su presa.

La “Santa Olalla” fue justa ganadora, con Rascado felicitando a los suyos y Chapela felicitando a sus compañeros con gran deportividad en esta situación complicada para ambos.

Unas circunstancias que quedarán resueltas el domingo, en Ares, en el hogar de una bravura “xabrenta” que ha ido en esta recta final cogiendo mucho más cuerpo y contando con opciones de celebrar en casa un año más en la ACT.