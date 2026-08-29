A Cabana Ferrol hace su trabajo en Rianxo para encaminar el playoff

La tripulación ferrolana se coloca en un lugar privilegiado para optar a seguir en la Liga A LGT

Un poco antes de que las aguas de Boiro comenzase la pelea de la Eusko Label, en las de Rianxo se disputó otra. Tras un fin de semana de pausa que siguió a la conclusión de la fase regular de la Liga Galega, los remeros de A Cabana Ferrol y los del Remo Narón volvieron a zambullirse en la competición, en su caso en un playoff con el que ambas buscan seguir para la próxima campaña en una reformada Liga A –en la que ya tiene su plaza el Club do Mar de Mugardos–.

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En las aguas rianxerias las dos tripulaciones de la comarca tenían que defender su plaza ante una trainera anfitirona ganadora de la Liga B y Salgado Perillo, segunda. Una cita en formato contrarreloj en la que la “Albatros” ferrolana fue la más rápida. La trainera local paró el cronómetros en 21:09.38, con una renta de casi cinco segundos sobre, precisamente, Rianxo.

Una primera jornada de playoff en la que Narón fue tercera a más de ocho de A Cabana y Perillo a una distancia de casi quince. Un trabajo que los de la ciudad naval tendrán que rematar el domingo, en otra cita contrarreloj, a partir de las 11.30 horas, con Narón buscando un mejor resultado para seguir teniendo opciones y todas ellas cruzando los dedos para una salvación gallega en la ACT.