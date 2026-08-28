El Pantín Classic ya está al día tras una sesión maratoniana

La jornada del viernes registró una actividad frenética WSL

Más de cincuenta mangas y cerca de doce horas de actividad en dos escenarios de acción dieron forma a una jornada maratoniana, la de este viernes, en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro de surf, prueba del QS 6.000 International de la World Surf League. Fue la manera de recuperar el tiempo perdido por el aplazamiento de las primeras jornadas de competición y presentarse a la hora de la verdad, cuando se juegan los títulos –las finales están previstas para la jornada del domingo–, en las mejores condiciones.

En el caso de la competición masculina, esta avanzó hasta llegar a los octavos de final, ronda en la que ya solo quedan 32 de los 144 surfistas que empezaron su participación. Así, alguno de los favoritos a hacerse con el título ya contactaron por primera vez con las aguas de Pantín, en excelentes condiciones, con clasificaciones destacadas como la del veterano portugués Frederico Morais –segundo en una serie ganada por el alemán, pero nacido en San Sebastián, Hans Odriozola–.

Despedidas

Pero también hubo tiempo para eliminaciones emotivas como la de Gony Zubizarrera, mejor surfista gallego de la historia, que quedó apeado al ser cuarto en esa misma serie. También se despidió de la acción Jay Occhilupo, hijo del mítico Mark ‘Occy’, aunque no sin dar antes muestras del gran talento que atesora. Además, el australiano Eden Hasson realizó con una mejor ola de 9,83 puntos y un total de 18,00, el mayor registro de este viernes.

En cuanto a la competición femenina, que completó también la segunda ronda para plantarse en los octavos de final con la presencia de las 32 mejores surfistas –de las 80 que iniciaron la actividad en el arenal situado en el concello de Valdoviño–, dos deportistas llegadas de Perú como son Arena Rodríguez y Sol Aguirre fueron las más destacadas gracias a las maniobras que realizaron sobre las olas de Pantín, a muy buen nivel.

La actividad continuará durante la jornada del sábado, cuando se espera una gran presencia de público, además de otras actividades paralelas.