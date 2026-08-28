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+Deportes

Ares se juega la permanencia este fin de semana en dos regatas en Galicia

La trainera local está a seis puntos de la zona tranquila y tiene cinco de margen con respecto al puesto de descenso

Redacción Ferrol
28/08/2026 23:21
Imagen de archivo de la trainera del Remo Ares
Imagen de archivo de la trainera del Remo Ares
Aitor Arrizabalaga / ACT
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La Eusko Label Liga regresa este fin de semana a Galicia para resolver sus primeras incógnitas. Primero, la cuarta edición de la Bandeira Barbanza-Arousa, que se disputa en Boiro este sábado –18.15 horas–; después, la decimonovena de la Bandeira Concello de Ares, que se desarrollará en aguas de Ferrolterra el domingo–12.15 horas–, determinarán qué escuadra consuma su descenso y cuál se debe luchar por mantenerla en un playoff.

En esta lucha está inmersa la trainera de Ares, que espera mantener los cinco puntos de ventaja que tiene sobre la última plaza para eludir el descenso y acercarse a su prededesor en la tabla para salvarse sin tener que ir al playoff.

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