Un Abanca Pantín Classic Galicia Pro a doble pista

La competición femenina completó la primera ronda Cedida

Hubo que esperar a la tercera jornada para poder disfrutar del primer día de competición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro. Sin embargo, la pausa no defraudó, ni por el tamaño de las olas que comenzó a bombear el mar de fondo en el arenal de Valdoviño ni por el intenso programa vivido. Y es que de cara a contrarrestar esos dos primeros días en blanco debido a la falta de ondas, la organización del evento lo hizo doble hasta que el Atlántico y la marea lo permitió.

Así, con la complicación que entraña juzgar dos mangas a la vez, se establecieron dos puntos de competición, el habitual en la zona norte y otro hacia el medio del arenal en esta cita QS 6.000 International. De este modo, a lo largo de esta maratoniana primera jornada se completó la primera ronda de la competición femenina –menos numerosa que la masculina, con 80 nombres–, también la masculina y prácticamente la segunda de este último cuadro de 144 participantes.

Entre ellas destacó la actuación de la peruana Sofía Artieda, ya que la deportista no sólo se anotó el premio de la mejor puntuación, con 12,40 puntos, sino que esta vino gracias a la mejor ola, una gran derecha que terminó con un potente giro para darle un aplaudido 7,5 en la sexta manga de la competición.

Otra de las destacadas en este estreno fue la canaria Adriana Fernández Hidalgo, abriendo además el programa del día y ganando en su grupo con un 12,17. Un pase a la siguiente ronda que también consiguieron Carla Morena, Melania Díaz y Leticia Canales y que se unirán a los de Adriana Fernández, Sol Borelli, Janire González, Lucía Machado, Saioa Ortega, Arianne Ochoa y la “wildcard” olívica Daniela Alonso –que compite en la séptima manga para seguir avanzando en la cita internacional–.

Acelerando

El turbo se vivió en una competición masculina en la que además de la primera ronda, sólo restan por disputar cuatro de la segunda, con Pantín cerrando el telón cuando casi eran las nueve de la noche. En el inicio de este cuadro, los lusos Joaquim Chaves y Vasco Ribeiro firmaron unas actuaciones muy destacables, mientras que el italiano Pietro Garroux, con sus 11,93, fue el mejor puntuado de estas mangas iniciales. Eso sí, con el neerlandés Stef van Noordennen, muy cerquita con 11,90.

En la segunda ronda, hubo que esperar hasta una gran última manga en la que Dylan Donegan dos Santos quiso cerrar por todo lo alto esta primera jornada en Pantín para hacer el doblete de mejor ola y mejor puntuación, consiguiendo un 8,43 y un 15,96 en el global. Una jornada de espectaculares maniobras en las que asimismo uno de los puntos de atención fue el concurso de Jay Occhilupo, hijo de Mark, Occy.

Con su padre ya visitando las augas valdoviñesas en 1993, seis años después se hizo con el título mundial. “Estoy disfrutando de este lugar, es un sitio maravilloso y una comida increíble”, apuntaba. El australiano estará en una siguiente ronda a la que asimismo accedió como representante española, además del citado Donegan, Rubén Vitoria, ganador de la segunda de las mangas en liza.