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+Deportes

Sergio Veiga busca ahora certificar el oro en la Copa estatal

El de Narón llega a la penúltima prueba del trofeo como líder sub 23

Redacción Ferrol
27/08/2026 19:24
Veiga, en el pasado Campeonato de España
Veiga, en el pasado Campeonato de España
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Con muy poco tiempo de descanso, pero asimismo sin tener que llevar a cabo grandes desplazamientos, los “riders” de la comarca vuelven a subirse a la bicicleta este fin de semana. Así, si hace unos días Mondariz acogía el Campeonato de España de pump track, ahora la actividad estatal se traslada a Ourense, concretamente a Pereiro de Aguiar. 

El de Narón, a la izquierda, con sus galardones

Sergio Veiga y Manuel Pellón, doble plata nacional de pump track

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Será en el trazado del complejo deportivo Monterrei en el que se dispute la penúltima prueba de la Copa de España de esta modalidad y que puede dejar casi sentenciados muchos de los títulos. Con un centenar de participantes, el que podría celebrar ya un nuevo oro sub 23 en este trofeo es el naronés Sergio Veiga.

El del Pontebike, que viene de lograr el subcampeonato absoluto en la citada prueba pontevedresa, figura líder, si bien aún no con la suficiente ventaja para celebrarlo. Además de Veiga, estarán en este trazado Leo Sanmartín –Esmelle– y Alén Hermida y Daniel Vázquez –Pulpeiros–.

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