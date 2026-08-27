Sergio Veiga busca ahora certificar el oro en la Copa estatal

Veiga, en el pasado Campeonato de España Cedida

Con muy poco tiempo de descanso, pero asimismo sin tener que llevar a cabo grandes desplazamientos, los “riders” de la comarca vuelven a subirse a la bicicleta este fin de semana. Así, si hace unos días Mondariz acogía el Campeonato de España de pump track, ahora la actividad estatal se traslada a Ourense, concretamente a Pereiro de Aguiar.

Sergio Veiga y Manuel Pellón, doble plata nacional de pump track Más información

Será en el trazado del complejo deportivo Monterrei en el que se dispute la penúltima prueba de la Copa de España de esta modalidad y que puede dejar casi sentenciados muchos de los títulos. Con un centenar de participantes, el que podría celebrar ya un nuevo oro sub 23 en este trofeo es el naronés Sergio Veiga.

El del Pontebike, que viene de lograr el subcampeonato absoluto en la citada prueba pontevedresa, figura líder, si bien aún no con la suficiente ventaja para celebrarlo. Además de Veiga, estarán en este trazado Leo Sanmartín –Esmelle– y Alén Hermida y Daniel Vázquez –Pulpeiros–.