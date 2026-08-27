Sara Guerrero, de nuevo sola en China

La naronesa, en las Series de Hamburgo Cedida

La naronesa Sara Guerrero Manso retoma un exigente calendario de las Series Mundiales de triatlón y lo hace ahora como vigente subcampeona nacional en la modalidad sprint tras su actuación de hace unas jornadas en Mérida. Subiendo asimismo a lo más alto con su equipo, el Náutico de Narón, para redondear un gran fin de semana.

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Ahora, la local cambia la indumentaria de su entidad por la de la selección española y lo hace, además, como única integrante del grupo femenino estatal en la cita china de Weihai. Una situación, la de formar en solitario en las Series, que no le coge por sorpresa a la local por lo que esa falta de apoyos no será un inconveniente para la del Náutico.

Y es que con Miriam Casillas García –Triatlón Ferrol– buscando todavía soluciones a su lesión –en principio la pacense sí que iba a participar en esta cita–, junto con la lejanía de la competición, llevan a que sólo el nombre de la local forme en el pontón de salida.

Un comienzo que tendrá lugar en la madrugada del sábado –seis de la mañana, horario peninsular español– en una cita en la que Guerrero puede dar un salto y pelear por mejorar su trigésimo primera posición de Alghero, su mejor resultado hasta la fecha en el calendario de las Series –en Londres y en Hamburgo terminó en las posiciones 33 y 46, respectivamente–.

Una mejoría que asimismo la catapultaría en un ranking mundial en el que figura en el lugar 70, como tercera mejor española. En esta lista de salida una intratable Cassandre Beaugrand que podría dejar en enfilado su título a falta de dos competiciones, el 13 de septiembre en Chequia y la Gran Final a dirimirse en Pontevedra, todas ellas en distancia olímpica.