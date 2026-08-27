Mario Rouco y Verónica Bugliot se imponen en la distancia larga del Trail irmandiño de Moeche

Imagen del podio femenino Cedida

Con distancia larga, corta y por parejas, el Trail Irmandiño reunió a casi medio centenar de competidores en Moeche. En su segundo año organizado por el Club 21 Leguas, Mario Rouco Rey y Verónica Bugliot Fernández y José Francisco Rocha García y Andrea Yeritza Vergara fueron los mejores nombres sobre los 16,5 y los doce kilómetros, respectivamente.