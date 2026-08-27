Las deportistas del Folixa pontés, en los Alpes franceses

Las deportistas locales, ya en tierras galas Cedida

El Náutico Folixa de As Pontes sigue poniendo muescas en un verano inolvidable para sus deportistas y también sigue sacando el talento de la villa fuera de sus fronteras. Ahora, siete de sus palistas tomarán parte en el IBCCPC Participatory Dragon Boat Festival, una cita no competitiva que durante esta semana se desarrolla en el lago Bourget, en los Alpes franceses.

En esta reunión para supervivientes de cáncer de mama toman parte casi una cuarentena de países, con más de 320 equipos, 4.500 palistas de todo el mundo. Una presencia pontesa que la entidad agradece a la Asociación Española de Dragon Boat.

Esta nueva experiencia de las deportistas de la villa llega tras la gran actuación de su compañera Elena Corrales en el Campeonato de España disputado en el embalse asturiano de Trasona. Y es que en cada prueba que tomó parte –en esta ocasión con As Centol@s de O Grove–, sumó una medalla, así hasta cinco, tanto en las tripulaciones de doce como de 22 integrantes.

Corrales y Casal, en la cita continental Cedida

Esta misma palistas formó con la selección española en el Europeo de Naciones de Múnich, con su compañera Tania Casal, y asimismo colocando a As Pontes entre las mejores con un cuarto lugar y un bronce.