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+Deportes

Las deportistas del Folixa pontés, en los Alpes franceses

Siete palistas de la villa acuden al IBCCPC Participatory Dragon Boat Festival

Redacción Ferrol
27/08/2026 19:32
Las deportistas locales, ya en tierras galas
Las deportistas locales, ya en tierras galas
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El Náutico Folixa de As Pontes sigue poniendo muescas en un verano inolvidable para sus deportistas y también sigue sacando el talento de la villa fuera de sus fronteras. Ahora, siete de sus palistas tomarán parte en el IBCCPC Participatory Dragon Boat Festival, una cita no competitiva que durante esta semana se desarrolla en el lago Bourget, en los Alpes franceses.

En esta reunión para supervivientes de cáncer de mama toman parte casi una cuarentena de países, con más de 320 equipos, 4.500 palistas de todo el mundo. Una presencia pontesa que la entidad agradece a la Asociación Española de Dragon Boat.

Esta nueva experiencia de las deportistas de la villa llega tras la gran actuación de su compañera Elena Corrales en el Campeonato de España disputado en el embalse asturiano de Trasona. Y es que en cada prueba que tomó parte –en esta ocasión con As Centol@s de O Grove–, sumó una medalla, así hasta cinco, tanto en las tripulaciones de doce como de 22 integrantes. 

Corrales y Casal, en la cita continental
Corrales y Casal, en la cita continental
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Esta misma palistas formó con la selección española en el Europeo de Naciones de Múnich, con su compañera Tania Casal, y asimismo colocando a As Pontes entre las mejores con un cuarto lugar y un bronce.

Boiro acoge la penúltima de las pruebas del Circuito Deputación da Coruña

El calendario del Circuito Provincial Deputación da Coruña entra en su recta final y tras los éxitos locales celebrados en Pontedeume, la delegación comarcal se desplaza ahora a Boiro para disputar la quinta y última regata de su calendario. De nuevo la cantera del Náutico Firrete eumés, Grupo Xuvenil de As Pontes, KDM Cabanas y Piragüismo Narón tomarán la salida mañana desde las cuatro, con la última cita prevista para las 19.10.

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