Marcos Blanco, organizador del I Torneo Internacional: "En San Sadurniño se ve un cuidado al jugador, a la calidad, se cuida todo"

El evento puso el broche al programa de O Rei da Granxa Jorge Meis

No fue un fin de semana normal en las instalaciones de voley playa situadas en el Mesón A Granxa. Fue el primer fin de semana que esta pista, hecha con trabajo y dedicación se convertía en sede de una primera competición que cruzaba fronteras. El I Torneo Internacional Concello de San Sadurniño es la apuesta ganadora de un Marcos Blanco Couce que junto con su club Aldebarán, Concello, Deputación y Federación Autonómica quiere, no sólo colocar a este ayuntamiento en el mapa del voley playa gallego y nacional, sino también a otros de la comarca.

Y para ello, la primera experiencia –“con muchas cosas a mejorar”, como señala el propio Blanco– finalizó con una gran satisfacción de organización y participantes y, como es lógico, una larga lista de deberes. “Aún no estaba acabada la primera y ya vas anotando cosas que quieres cambiar para el año, tanto en los lugares donde se dan clases, como en el circuito entero de verano o el evento grande de O Rei da Granxa, pero que necesitas tiempo”, señala el organizador.

Y precisamente uno de esos puntos, y que figura en la parte alta de prioridades de Blanco es el de “sacar un poco el circuito entero de San Sadurniño. Que este concello sea la sede principal, pero también tocar ayuntamientos cercanos. Que Cabanas, Ferrol u Ortigueira se involucren”, relata Blanco, “que puedan formar parte del proyecto, pueden aportar en el deporte de verano”. Y es que el ahora directivo de la entidad local apunta a la capacidad logística con la que estos concellos cuentan en relación a la de San Sadurniño y, un aspecto muy importante, ya tienen playas. Eso sí, una circunstancia que, como bien señala, “va a depender de cómo se den las ayudas en general”.

Con esta meta en el punto de mira, también figura en ese camino el poder contar, evidentemente, con “unas instalaciones que sean referentes a nivel nacional, pero por ahora el presupuesto no nos da y hay que buscar otras formas de que crezca este proyecto”, añade.

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La piedra más grande para el inicio de esta nueva construcción fue esta cita internacional –puntuable para ranking gallego y nacional–, con la que asimismo se puso punto final al programa deportivo de O Rei da Granxa. Una competición en la que una de las parejas que acaparó todos los focos, y también el triunfo –con los prácticamente anfitriones Manuel y José Aba como subcampeones–, fue la lusa de Miguel Pombeiro y Marcus Borlini de Oliveira, segundos del ranking mundial–.

“Tuvieron muy buena relación con toda la gente del torneo. Nos dijeron que estaban encantados con el pueblo, con la competición y que querían volver el año que viene, que siguiésemos en ese tipo de organización, que lo estábamos haciendo muy bien”, cuenta Blanco, que asimismo acepta de buen grado la invitación de estos vecinos para “ir a entrenar y competir en el circuito portugués”. Una nómina de mejores en la que también inscribieron su nombre Marta González y Carolina Pérez, con Jacqueline Casal y Gema Pazos como segundas.

Y es que, a falta de arenales idílicos, lo que “compra”, y así se lo hacen saber al propio deportista, de San Sadurniño es “el cuidado al jugador, a las instalaciones, a todo”. Y por lo que, si todo va bien y los fondos siguen entrando, San Sadurniño –y comarca– seguirá teniendo su circuito y su prueba internacional.