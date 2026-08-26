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+Deportes

Iria Jarama y Virginia Díaz se colocan entre las mejores en la final C del Mundial

La del San Felipe todavía tiene que disputar la cita de doble scull mixto con Caetano Horta

Redacción Ferrol
26/08/2026 17:58
Jarama, durante la Copa del Mundo de Sevilla
Jarama, durante la Copa del Mundo de Sevilla
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La integrante del San Felipe Iria Jarama Díaz cerró el primer capítulo de su camino en el Campeonato del Mundo absoluto que se está disputando en Ámsterdam.

La remera de la entidad local disputó en el medio día del martes la final C de dos sin femenino y aquí sí el tándem conformado por la de Sada y su nueva compañera Virginia Díaz Rivas consiguió estar entre las mejores. En una regata de seis embarcaciones, la tripulación de la selección española se quedó muy cerca de firmar la segunda posición después de firmar un rápido último medio kilómetro.

Su oponente fue una embarcación china que, finalmente, se hizo con ese segundo lugar, con las españolas en tercer lugar a poco menos de un segundo. Sudáfrica fue la encargada de anotarse el triunfo en esta cita. Con este resultado, Jarama y Díaz terminan su concurso en la decimoquinta plaza de esta cita. La del San Felipe iniciará el sábado a las 16:05 horas una nueva etapa en la prueba neerlandesa, ahora formando equipo con Caetano Horta en el doble scull mixto.

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