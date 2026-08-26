El Bodyboard Cidade de Ferrol, la única prueba puntuable nacional que se celebra en la península

Aneiros, Aldrey, Harto y Martín, en la presentación del evento Cedida

Ferrol cobra todavía más importancia en el bodyboard español. Con un Campeonato Cidade de Ferrol que vive su novena edición este fin de semana, las aguas de Penencia –si bien la organización cuenta con otras localizaciones en caso de ser necesario– serán unas de las más relevantes en la Liga Nacional de la disciplina.

Y es que en las olas del arenal ferrolano se repartirán un total de 1.100 puntos para la persona ganadora en cada categoría, lo que, junto con la cita de Gáldar, hacen de la ferrolana la competición más valiosa de la prueba estatal. La importancia de la cita local aumenta asimismo al ser la única que se celebra en la península, ya que las restantes tienen lugar en las Islas Canarias.

Con todos estos pilares, no sorprende que 300 deportistas secunden este Cidade Ferrol que, además de ser puntuable para la Liga Nacional, lo es para la Autonómica y, como viene siendo habitual, habrá el tradicional campeonato Ferrolterra.

Todos ellos en femenino, masculino, sub 14, júnior, open, máster y dropknee. Así lo desgranaron en la presentación del evento el edil de Deportes, Ricardo Aldrey; la delegada de la Xunta, Martina Aneiros; el presidente del Bodyboard Ferrol, José Harto y el “rider” Bruno Martín. Una cita que comenzaráel viernes y que también contará con música en vivo y fotografía.