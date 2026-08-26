También se aplazó el concurso de skate, que será el sábado Cedida

Las condiciones óptimas siguen haciéndose de rogar en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro. Por segundo día consecutivo, la primera de las citas del nuevo circuito QS 6.000 International tuvo que ser aplazada, al no contar el mar con las olas apropiadas para esta importante cita internacional.

Si bien, para estas próximas jornadas –el jueves el “check in” será a las 7.30 horas– se espera la entrada de un mar de fondo y con este las esperadas y ansiadas grandes olas. Cabe recordar que el pasado año, precisamente por el tamaño de estas ondas, con más de cuatro metros de altura, tuvo que pararse la cita en algunos momentos al ser imposible su remonte, priorizando la seguridad de deportistas.

No fue lo único aplazado el miércoles en Pantín, ya que asimismo debido a la lluvia el campeonato de skate previsto se disputará el sábado a las cinco, justo antes de otra esperada cita, la Xpression Session.