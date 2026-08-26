Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Abanca Pantín Classic Galicia Pro, a la tercera 

La competición QS 6.000 International espera iniciar el jueves su programa con la llegada de grandes olas

Redacción Ferrol
26/08/2026 21:31
pantin
También se aplazó el concurso de skate, que será el sábado
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las condiciones óptimas siguen haciéndose de rogar en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro. Por segundo día consecutivo, la primera de las citas del nuevo circuito QS 6.000 International tuvo que ser aplazada, al no contar el mar con las olas apropiadas para esta importante cita internacional. 

Si bien, para estas próximas jornadas –el jueves el “check in” será a las 7.30 horas– se espera la entrada de un mar de fondo y con este las esperadas y ansiadas grandes olas. Cabe recordar que el pasado año, precisamente por el tamaño de estas ondas, con más de cuatro metros de altura, tuvo que pararse la cita en algunos momentos al ser imposible su remonte, priorizando la seguridad de deportistas.

No fue lo único aplazado el miércoles en Pantín, ya que asimismo debido a la lluvia el campeonato de skate previsto se disputará el sábado a las cinco, justo antes de otra esperada cita, la Xpression Session.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620