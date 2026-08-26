Dani Blanco y Lola Basanta, al Mundial de kickboxing entre brasas y música

Blanco y Basanta, en una iniciativa que contó también con la música de DJ Calimero Cedida

Rifas, camisetas, churrasco y sobre todo muchas ganas de apoyar a sus deportistas. El Mesón As Hedras de Valdoviño se convirtió en punto de encuentro de todas aquellas personas con hambre de ver a Daniel Blanco y Lola Basanta, del Club Juancho Vázquez Trasancos, realizar el mejor papel posible en el próximo Campeonato del Mundo Youth de kickboxing, y hacerlo sin preocupaciones económicas.

Imagen de algunas de las personas asistentes Cedida

Esta iniciativa vecinal para recaudar fondos para acudir a esta importante cita, que tendrá lugar en Italia en septiembre, resultó todo un éxito de público, mostrando así su apoyo a estas jóvenes promesas.