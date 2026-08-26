Blanca Hermida añade el oro europeo a su lista

La deportista local, en el centro, con su medalla de oro Cedida

Blanca Hermida Rodríguez cambió este año Singapur por Eslovaquia. Lo que no cambió la deportista del Natación Ferrol fue su presencia en el podio. Si hace poco más de doce meses la integrante del club de Caranza inscribía su nombre en la historia del deporte local al conseguir el bronce en los 200 mariposa en el Campeonato del Mundo máster, esta pediatra de profesión y nadadora de corazón aumenta su palmarés internacional con otra presea, en esta ocasión continental.

Hermida fue una de las integrantes de una exitosa delegación española en la que brilló la nadadora local. La suya fue una luz de color dorado, como el color de la medalla que logró, haciendo esperar a la afición, en su última aparición. De nuevo fue ese doble hectómetro en la modalidad de mariposa el que le dio la mayor de las satisfacciones a la de Meirás, la mejor en el grupo de 45-49 años.

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Con su 2:45.37, la del Natación Ferrol aventajó en más de un segundo a la italiana Francesca Bonacci, con la húngara Bocska completando el cajón. Fue el gran fin de fiesta de Hermida que previamente había tenido que hacer frente. Y es que la local consiguió este título europeo después de haber finalizado en el “top 10” de las otras cuatro pruebas en las que había tomado parte y consiguiendo atisbar un nuevo podio.

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Lo hizo en su debut, en una cita de 800 libres en la que fue cuarta, continuando con otros celebrados quintos lugares en 200 libres y 100 mariposa y la sexta plaza en los 50 de esta última modalidad. Una nueva gesta de la del Natación Ferrol que, de nuevo y como afortunado amuleto, volvió a llevar a su club en sus manos, con sus ya clásicas uñas de “tiburona".