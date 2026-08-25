Un “lujazo” de BBCA al que se unen nombres de altura

Imagen del primer día de entrenamiento del grupo ferrolano Jorge Meis

Una semana después de que su numerosa cantera iniciase sus trabajos, el CB Costa Ártabra de los “mayores” comenzó su pretemporada. Con casi una veintena de nombres, la pista del pabellón Gómez Noya de Caranza acogió la primera de las sesiones de trabajo de la plantilla de Primera División Autonómica, dirigida esta campaña por Isma, Izzy, Fernández, con David Coira como segundo.

En las instalaciones locales se reunieron nombres propios del primer equipo como de los júnior e integrantes del filial que van a estar en su dinámica, como apunta el propio técnico. “Todos están muy metidos e ilusionados”, añadía, “y para nosotros eso es un lujazo, contar con un equipo de esta calidad con ese nivel de compromiso y ganas”.

Fernández, dando instrucciones a los suyos J. Meis

El grupo de la ciudad naval ya está cerrado, con la llegada de Javier Pereira e Ismaila Diatta, dos de los pívots más grandes de la categoría y que junto con Brais Romero conforman la tríada interior del BBCA. Asimismo, y como gran regalo, recala en la formación local el internacional de base argentino Gonzalo Ferreira reforzando su juego exterior.

Los júnior Ismael Sande, Adrián Rodríguez y David González-Llanos, que ya contaron con minutos el pasado ejercicio, estarán también en la dinámica de la primera plantilla, al igual que Carlos Villadóniga, Jorge Veiga, Paulo Botana, Sergio Souto y Pablo Coira, de filial.

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Una lista de esperanzadores nombres que se unen a los del citado Romero, Jorge Aller, Dani Fuertes, David Gómez y Álex Rivas de cara a comenzar de la mejor manera posible la liga a principios de octubre, para ello, la entidad se encuentra trabajando en la disputa de varios duelos amistosos.