Sergio Veiga y Manuel Pellón, doble plata nacional de pump track

El de Narón, a la izquierda, con sus galardones Cedida

Con casi 200 nombres buscando su hueco entre los mejores, ese espacio lo encontraron en casa tres “riders” locales. Sergio Veiga Amado –Pontebike Team Sportkids–, Manuel Pellón Carballeira –BDM Bike Club– y su compañero Carlos Díaz Rozamontes. Con el título de campeones de España de pump track como fin último, muy cerca de este objetivo se quedaron tanto el naronés Veiga como el pontés Pellón, que llevaron a cabo unas grandes competiciones en la competición nocturna disputada en Mondariz.

El de Narón llegaba al trazado pontevedrés como vigente campeón tras la primera posición lograda en Huesca, si bien en esta ocasión el del Pontebike no pudo revalidar título, aunque sí que estuvo en el cajón. De hecho, el sub 23 Veiga finalizó segundo en la competición estatal, consiguiendo la plata tanto en su categoría como en absoluto.

El pontés, a la izquierda, en el cajón Cedida

Como él mismo señala fueron “dos pequeños errores los que me dejaron a 0,290 segundos de Ángel Heras”, ganador del campeonato. Un subcampeonato muy valorado por el naronés en un año complicado en el que “he estado luchando en cada carrera, sin encontrar mi mejor versión. Voy a seguir dándolo todo para ser yo”, señalaba el local que, a pesar de esas circunstancias, logró la plata.

Un metal que también se embolsó el pontés Manuel Pellón, en su caso en el cuadro Máster 30 B, sólo superado por Juan Manuel García –St. Andreu–. Por su parte, su compañero del BDM Carlos Díaz se quedó a décimas de colgarse el bronce en el cuadro élite, firmando 20.075 segundos, por 19.974 de Pablo Sánchez –BMX San Vicente–, en una gran cita para los locales.