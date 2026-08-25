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+Deportes

El Abanca Pantín Classic Galicia Pro se hace esperar y aplaza al miércoles su inicio

Las condiciones poco adecuadas del mar llevaron a la organización a retrasar el comienzo de la cita QS 6.000 International

Redacción Ferrol
25/08/2026 18:55
Las aguas locales sí que permitieron realizar los triales y Campeonato Gallego el lunes
Las aguas locales sí que permitieron realizar los triales y Campeonato Gallego el lunes
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La afición del surf tendrá que esperar, en principio, hasta el miércoles, para poder ver a los primeros nombres del Abanca Pantín Classic Galicia Pro en acción. Y es que si bien la cita QS 6.000 International iba a comenzar en la mañana del martes, la falta de condiciones adecuadas llevó a aplazar este inicio a primera hora de la tarde. 

Llegado este momento y con un mar de fondo prácticamente inexistente, como apuntan desde la organización, la dirección del evento decidió mover el estreno al miércoles, con el “check in” previsto para las 8.30 horas. Se espera que poco a poco el oleaje procedente de un frente de bajas presiones alcance la costa local, con la correspondiente mejoría de condiciones para el resto de los días programados de esta competición internacional valdoviñés. 

La artesanía y producción local, muy presente en el arenal valdoviñés

Con muchas más cosas que disfrutar en Pantín con o sin surf, la celebración de esta cita internacional, que reúne a deportistas de más de 20 países de todo el mundo, es aprovechada por el Concello local para dar a conocer varias marcas locales. Una iniciativa que se realiza por segundo año y que, tras la correspondiente convocatoria, cuenta con la artesanía y producción local de Ay Carmen! –conservas de fruta y hortalizas de su huerta de Pantín–, Salitre –elaboración de bolsos, monederos, neceseres, etc.–, Moira –macramé– y Petiscos Ibéricos –jamón y embutidos–.

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