El Abanca Pantín Classic Galicia Pro se hace esperar y aplaza al miércoles su inicio

Las aguas locales sí que permitieron realizar los triales y Campeonato Gallego el lunes Cedida

La afición del surf tendrá que esperar, en principio, hasta el miércoles, para poder ver a los primeros nombres del Abanca Pantín Classic Galicia Pro en acción. Y es que si bien la cita QS 6.000 International iba a comenzar en la mañana del martes, la falta de condiciones adecuadas llevó a aplazar este inicio a primera hora de la tarde.

Llegado este momento y con un mar de fondo prácticamente inexistente, como apuntan desde la organización, la dirección del evento decidió mover el estreno al miércoles, con el “check in” previsto para las 8.30 horas. Se espera que poco a poco el oleaje procedente de un frente de bajas presiones alcance la costa local, con la correspondiente mejoría de condiciones para el resto de los días programados de esta competición internacional valdoviñés.