+Deportes
Pontedeume acoge la cuarta Regata Circuito Deputación da Coruña
La cuarta prueba del programa se disputa el sábado con un trazado cerca del paseo marítimo
En las aguas del río Eume tendrá lugar este fin de semana, concretamente el sábado, la cuarta Regata Circuito Deputación da Coruña, que regresa a la comarca tras la celebración de la tercera en el lago de As Pontes. Con un trazado situado en las inmediaciones del paseo martítimo, la cita, dirigida a la base, comenzará a las 10.00 horas con la entrega de trofeos a las 13.45.