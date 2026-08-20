Pontedeume acoge la cuarta Regata Circuito Deputación da Coruña

Una de las citas disputadas en el lago pontés Jorge Meis

En las aguas del río Eume tendrá lugar este fin de semana, concretamente el sábado, la cuarta Regata Circuito Deputación da Coruña, que regresa a la comarca tras la celebración de la tercera en el lago de As Pontes. Con un trazado situado en las inmediaciones del paseo martítimo, la cita, dirigida a la base, comenzará a las 10.00 horas con la entrega de trofeos a las 13.45.