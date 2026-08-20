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Pontedeume acoge la cuarta Regata Circuito Deputación da Coruña

La cuarta prueba del programa se disputa el sábado con un trazado cerca del paseo marítimo

Redacción Ferrol
20/08/2026 17:22
Una de las citas disputadas en el lago pontés
Una de las citas disputadas en el lago pontés
Jorge Meis
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En las aguas del río Eume tendrá lugar este fin de semana, concretamente el sábado, la cuarta Regata Circuito Deputación da Coruña, que regresa a la comarca tras la celebración de la tercera en el lago de As Pontes. Con un trazado situado en las inmediaciones del paseo martítimo, la cita, dirigida a la base, comenzará a las 10.00 horas con la entrega de trofeos a las 13.45.

El Náutico Firrete eumés finalizó en la tercera posición de la tabla por clubes

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