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+Deportes

Los viajes de Óscar Allegue lo llevan a Italia

El palista del Náutico Firrete de Pontedeume participa con España en los Juegos del Mediterráneo en K-2 500 metros

Redacción Ferrol
20/08/2026 17:27
Allegue, en la sede de la competición
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N. F.
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Los viajes de Óscar Allegue Pena en este verano siguen su curso. El palista del Náutico Firrete de Pontedeume emprendió a principios de esta semana camino a un nuevo destino y, de nuevo, con la selección española. Tras su presencia con el combinado estatal sub 23 tanto en el Campeonato del Mundo de Canadá –en el que una lesión le obligó a retirarse– como en el Europeo de Hungría –en el que pudo resarcirse con un séptimo lugar en K-1 500 metros–, ahora Allegue sigue su particular ruta para aterrizar en Italia.

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Será en la localidad de Taranto en la que el integrante del Náutico Firrete busque ese metal internacional en su tercera oportunidad. Una presea que puede llegar en los Juegos del Mediterráneo que para el de Pontedeume y su compañero Manuel Rivas Gómez –Club Kayak Tudense– comienzan el viernes.

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Ambos deportistas conformarán la tripulación española en K-2 500 metros que remarán en Mar Piccolo en las eliminatorias de esta modalidad y distancia a las nueve de la mañana. En caso de conseguir su billete, el tándem gallego disputaría unas semifinales previstas para la mañana del sábado, con la final programada para primera hora del domingo. Una competición de piragüismo en la que asimismo cabe destacar la presencia de otros dos palistas gallegos, como son Pedro Torrado y Valeria Ouveira.

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