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+Deportes

La levantadora Gisela Vázquez, lista para una gran actuación en el Mundial subjúnior de Sudáfrica

La deportista, pupila de Dani Trillo, compite el domingo en +84 kilos

Redacción Ferrol
20/08/2026 22:07
Vázquez, durante el pasado Campeonato de España
Vázquez, durante el pasado Campeonato de España
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El powerlifting local sigue estando presente entre los mejores del panorama internacional y, además, con relevo generacional incluido.

Si en pasadas ediciones fue la más veterana Zoraida Bermúdez la encargada de colocar a la comarca en el podio mundial, ahora es el turno de Gisela Vázquez, pupila de Dani Trillo, del Gimnasio Bitácora Ferrol, e integrante del Club Power Fénix local. Vázquez se encuentra en Sudáfrica para pelear por estar entre las mejores en el Campeonato del Mundo subjúnior y júnior.

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Con la ciudad de Sun City como sede, la deportista local será una de las últimas en competir, ya que entrará en la tarima el domingo a las 14.00 horas. La deportista lo hará buscando un buen resultado en el cuadro subjúnior de +84 kilos y ver así recompensado todo el trabajo realizado, no sólo durante esta temporada, si no también en anteriores ejercicios.

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