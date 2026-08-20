Hugo Piñón, capitán del Balonmán Narón: “Lo del año pasado nos motivó a todos ¡Es que sigue todo el mundo!

Eimil, Sito y Piñón, con las nuevas equipaciones Emilio Cortizas

Sobre el papel, el Ojo de Nómada Balonmán Narón hubiese tenido que comenzar oficialmente la temporada el domingo 23 de agosto. Un arranque de campaña de los más madrugadores vividos en las últimas temporadas y que, por estas mismas circunstancias, se ha tenido que aplazar por la falta jugadores disponibles de su oponente a estas tempraneras alturas de, todavía, pretemporada. El calendario quiso, además, por segundo año consecutivo, que ese estreno fuese el derbi con el Dispesan Café Pontedeume, un duelo de Copa que, finalmente, se disputará el día 9 de septiembre.

Ahora, los un año más dirigidos por Alejandro Basoa, con Yago como segundo, y capitaneados por Hugo Piñón –que continúa con su vida nómada entre Asturias, en donde entrena con el Castrillón, y Narón– tendrán más de los seis entrenamientos iniciales con los que iban a llegar este choque copero. El canterano del Tirso se mantiene como esa referencia en la formación naronesa y como ese ejemplo a seguir tanto para sus compañeros más jóvenes como a los que, como él, rozan la cuarentena.

“Si alguien tiene que hacer estas cosas tengo que ser yo, para que todos los chavales que vienen vean lo que significa de verdad estar comprometido. Que vean también que no sólo por ser joven vas a tener que jugar y que los veteranos que no sólo por serlo vas a jugar. El compromiso tiene que venir de todos los lados”, apunta este jugador.

Y tal es esa unión dentro del vestuario naronés y el hecho de haberse quedado en las últimas dos campañas muy cerca de volver a Primera Autonómica que tanto él como otros nombres han alargado su estancia en la casa amarilla y, además, atraído a otros, tanto de su quinta como otros canteranos más recientes.

El regreso

“Hace dos años, cuando volvió Basoa, era un un curso transitorio en el que yo seguí por ayudar, y otros veteranos. Pero ese año fue tan bueno –nos quedamos a cinco segundos de optar al playoff– que al final se formó tan buen vestuario, que decidimos seguir. Y este año dimos incluso un pasito más y ya jugamos el play-in”, relata Piñón, recordando que en ambos casos su verdugo fue el Sanxenxo.

Unos tropiezos que, al contrario de bajar la cabeza al equipo, “nos motivó a todos a seguir. ¡Es que sigue todo el mundo”, cuenta visiblemente contento. No sólo sigue el bloque del pasado año –a excepción de Manu Portals que por motivos laborales no estará, “es un hasta luego forzoso y esperemos que sólo sea un año”, señala; ni de un Sergio que “aportaba muchísimo”–, si no que regresan la que fue su casa. Dos de estos nombres son los canteranos Antón Rodríguez y Jaime Serrano.

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El portero “viene de una de las mejores canteras de Galicia –el Cisne– y Jaime, pivote que viene a cubrir la baja de Manu, jugó con el Luceros –cantera del Cangas– el top 8 nacional”, cuenta el capitán naronés, “son fichajes importantes”. Los excanteranos vuelven a casa merced al aroma de un proyecto apetecible y que, de hecho, también ha traído de vuelta a otros ex como Alberto Díaz, Bertito, y un Camilo que, como el cantante, tampoco necesita apellido.

“Bertito, extremo zurdo, jugó muchos años con nosotros y lleva dos años fuera por trabajo. Nos va a aportar muchísimo, es un jugador superdeterminante”, analiza el que será su capitán. Y asimismo sólo palabras buenas tiene para el que también fue su compañero en el Tirso de Molina, Camilo. “Viendo el ambiente que teníamos y el buen rollo, ha decidido volver. Jugó en el OAR, vive en A Coruña y viene, y es un lujo contar con él”, señala con gran satisfacción en su voz por todos estos retornos “Vuelven, es su casa y el proyecto mola”, añade. Una amarilla familia a la que se unirá también este año Fran Bujalance, exjugador de Asobal.

“Que regresen veteranos, chicos jóvenes de la casa, que venga Bujalance... es una continuación de lo que ha venido pasando estos dos años. En estos se mezcló de una manera estupenda juventud y veteranía y se ha ido mejorando un poco más”, apunta este incansable viajero y trabajador con Open Arms. Unas llegadas que, asimismo, servirán para fortalecer una cantera de la que serán preparadores, como es el caso de Bertito.

Los metas Antón y Sito EMILIO CORTIZAS

Una base de la que, asimismo, llegará Manel, que ya contó con minutos en el pasado ejercicio, en esa desembocadura que es el equipo sénior para todos los grupos de cantera. Una nueva campaña que tanto para Piñón como para muchos de sus compañeros estaba desando comenzar.

“Cuanto tú estás enganchado toda la campaña, como nosotros, que competimos hasta el pitido final –en el citado play-in ante el Sanxenxo–... la gente está enganchadísima y acaba la temporada y estás ya casi con ganas de empezar”, relata entre risas Piñón, “yo paré en junio porque tengo que darle descanso al cuerpo, pero en julio ya empecé a hacer mi pretemporada de veterano”.

Directiva y patrocinio

Un nuevo ejercicio, además de con las citadas y celebradas caras nuevas, con otros renovados nombres en la directiva y con unas indumentarias que, como apunta el propio capitán –que asimismo ejerció de diseñador en colaboración con otros integrantes de la entidad–, están causando sensación.

“Basoa hizo un trabajo increíble. Y su continuidad como entrenador era algo que quería todo el mundo. Era presidente, era técnico, era todo durante cuatro años”, relata Piñón, “el año pasado la nueva directiva –con María Torrente a la cabeza– se ofreció a ayudarlo, tuvieron un año de transición para que todo fuese lo más cómodo posible. Esta directiva nos hace a jugadores, entrenadores y progenitores las cosas muy fáciles. En un año ha habido unas mejores increíbles, y que las siga habiendo”.

En esa lista de cosas buenas que le están sucediendo al Narón está, como no podía ser de otra manera, la continuidad de sus patrocinadores, como el citado Ojo de Nómada. “Es muy importante para nosotros que siga dos años. Incluso la mayoría han reforzado su compromiso”, señala Piñón apuntando al apoyo de McDonalds para sus grupos benjamín, alevín e infantil. Unos nombres propios entre los que también estará Asesoría Prego y La Salmantina en infantil y cadete.

Y es que como bien apunta el jugador “los patrocinadores, junto con la base, lo son prácticamente todo para que todos estemos cómodos y tranquilos”. Y si bien todavía habrá que esperar para ver a pequeños y mayores con estos nuevos o viejos apellidos, ese tiempo extra no hará sino, sin duda, aumentar la ilusión con la que Narón inicia esta nueva etapa.