Las tres grandes novedades de un espectacular Rally de Ferrol

Tras la presentación se realizó la tradicional foto de familia EMILIO CORTIZAS

El Concello de la ciudad naval acogió en la mañana del miércoles el acto de presentación del Rally de Ferrol. Si bien, este evento fue mucho más que una reunión para desgranar los detalles de esta icónica cita del motor en la comarca –así como de Galicia y España–.

Fue una unión del pasado, del presente y del futuro del automovilismo en la comarca y en la comunidad. Con la presencia de Luis Taboada, José Botas –dos de los fundadores de la entidad organizadora–, Tino Pardo –primer campeón gallego oficial en 1979–, Víctor Senra –vigente campeón, si bien no estará en la salida– o de ese relevo como son Miguel Cela o Alejandro Medín, Germán Castrillón, presidente de la Escudería Ferrol y director de la prueba, mostró su satisfacción por contar con estos nombres a su lado y asimismo señaló, tras 57 años de evento de manera ininterrumpida “non se imaxinaban que tantos anos despois seguiríamos aquí. Grazas por abrir ese camiño”, señaló Castrillón a sus colegas Taboada y Botas.

Y con estas nuevas generaciones totalmente implicadas en ese traspaso de poderes y aprendiendo de todo lo que sus predecesores y predecesoras tienen que enseñar, el Rally de Ferrol ha querido también dar ese salto y mostrar una prueba renovada y con muchas y esperadas novedades.

1. La ría de Ferrol, zona a explorar

La carrera, puntuable para el Campeonato Gallego, y que cuenta con casi cien kilómetros cronometrados divididos en ocho tramos y espera que sea “un formato más dinámico”, señalaba el propio Castrillón. Así, la competición comenzará ya el viernes 21 y lo hará levantando el telón a un nuevo emplazamiento.

Con Brión como escenario del “shakedown” por la mañana –de once a una–, por la tarde se presentará en sociedad el tramo Ría de Ferrol, con un trazado desconocido para los pilotos que alcanzará hasta las inmediaciones del centro Asfedro, y que asimismo servirá para dar a conocer esta zona. Será un trazado de poco más de seis kilómetros, al que seguirá el San Sadurniño-Somozas –”conocido prácticamente por todos, pero con algunhas modificacións”, subrayó–, de casi quince, el primero con inicio a las 19.38 y el segundo a las 20.31 horas, con el fin de esta primera etapa previsto para las 22:10 horas.

2. De Esteiro al puerto y A Malata

Si bien, otra de las primeras novedades de la jornada, tal y como apuntó Castrillón, será la ubicación del parque cerrado, así como el lugar de salida, llegada y entrega de trofeos. El Rally de Ferrol cambia su habitual avenida de Esteiro por el puerto de Ferrol, agradeciendo Castrillón la colaboración de la Autoridade Portuaria, con la Sala Curuxeiras como centro de operaciones, los más de un centenar de vehículos participantes en esta edición emprenderán su camino a las 19.00 horas, tras la correspondiente ceremonia de salida –este mismo lugar acogerá el podio el sábado a las 19.30 horas–.

Presentación del Rallye de Ferrol EMILIO CORTIZAS

“Con estas modificacións cremos que o rally acércase máis á cidade e a cidade viva intensamente a proba”, añadía, señalando asimismo otro de los cambios para esta edición con la que dan un paso más hacia los 60. Y es que asimismo el parque cerrado se moverá, ahora con las inmediaciones de A Malata como nuevo escenario, y ya conocido.

3. Tramos conocidos pero con variaciones

Tras esa primera y ya espectacular jornada, la actividad continuará el sábado, con tres tramos a doble pasada, comenzando a las 9.00 horas con Ferrol-Ferrol –11,34 kilómetros–, para seguir con Irixoa-Monfero –12,96– y cerrar esta segunda sección con Monfero-Monfero –14,49–, con inicio este último a las 11:26 horas.

La caravana hará una parada en el concello de Irixoa y asimismo con asistencia posterior en A Malata para coger fuerzas para la tercera y última sección por estos mismos trazados. “Os treitos presentan alguna variación sobre edicións anteriores”, recordaba el presidente de la entidad, “queremos conservar esa esencia do Rally de Ferrol, coas súas estradas técnicas e esixentes, para introducir tamén novidades que obriguen aos equipos a afrontar un rally renovado”, añadía.

Castrillón quiso asimismo hacer hincapié en el apoyo de instituciones públicas y privadas, así como las horas de trabajo de todo el equipo que hay detrás y, especialmente, en disfrutar con seguridad.

El director de la cita estuvo asimismo arropado por representantes de esas instituciones que aportan su apoyo a esta exitosa cita. La secretaria territorial de la Xunta, Patricia Busto; Antonio Leira, diputado de Deportes provincial; el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde; Jose António Álvarez, presidente de la Autoridad Portuaria; Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Federación Galega y el alcalde de Ferrol, Rey Varela tomaron asimismo la palabra en esta confluencia de tiempos en que se convirtió esta presentación, tras la que, a partir de ahora, el foco pasará a esa amplia lista de participantes que pelearán para tomar el relevo de Senra.