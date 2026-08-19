El Mundial de kickboxing de Lola Basanta y Daniel Blanco abre puertas de Concello y churrascadas

Basanta y Blanco, con su técnico Ángel Pedreira, en el Concello ferrolano Cedida

A mediados del pasado mes de julio, la ferrolana Lola Basanta y el valdoviñés Daniel Blanco, del Juancho Vázquez Trasancos, conocieron esa noticia tan esperada. Ambos acudirían al Mundial que desde el día 18 de septiembre se disputa en la localidad italiana de Jesolo.

Un bronce y veinte días de descanso Más información

Esa en la que el pasado año los dos tomaron parte también en el Europeo Youth y del que Blanco regresó con un bronce colgado al cuello. Esta nueva llamada de la selección ha servido para que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, haya recibido a ambos nombres de cara a desearle la mejor de las suertes para este Campeonato del Mundo “ambos cunha dilatada traxectoria el palmarés”.

Apoyo en Mesón As Hedras

Y para poder acudir a esta cita Mundial, amistades y vecindad del valdoviñés Daniel Blanco han querido echar una mano a su deportista, con la organización de “una churrascada en apoyo al campeón”.

Una gran iniciativa que tendrá lugar este viernes en el Mesón As Hedras, en San Bartolo, a partir de las 19.00 horas. Serán doce euros por persona –sin incluir bebidas– para que cosechar el éxito al trabajo no suponga hipotecarse. Además, se llevará a cabo un sorteo de regalos y habrá actuación del DJ Calimero.