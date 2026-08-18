Muchas bajas y poca fortuna para el Círculo Ferrolán en el Nacional

Integrantes de la formación ferrolana que estuvo en Oviedo Cedida

Los FM Pablo Fernández Borrego, Antonio Pazos Porta, Marcos Antonio Morales Marmol junto con sus compañeros Jorge Mejuto de Ulloa, el CM Walter López Rodríguez, Roque Bouza Santiso y Lucía López Fraga invirtieron parte de sus vacaciones para representar al Círculo Ferrolán de Xadrez, un año más, en el Campeonato de España de clubes de Segunda División zona norte.

Una siempre complicada y disputada competición en la que el equipo de la ciudad naval no pudo mantener su ranking inicial. El conjunto ferrolano llegaba a Oviedo como duodécimo en esta lista, con la ausencia de la WFM Inés Prado, que no pudo competir con sus compañeros debido a la normativa al formar con un equipo de categoría superior; su compañera Carmen López tampoco pudo estar y Lucía estuvo enferma. Una serie de piedras en el camino que intentaron superar sus compañeros, si bien los cinco puntos que sumaron fueron insuficientes para colocarlos arriba.