Leo Sanmartín, del Esmelle, bronce en el Mini BTT Maceda

Sanmartín, en segundo término, con Perille BTT Esmelle

La cantera de la comarca sigue demostrando su nivel en las diferentes citas preparadas para los más jóvenes y en esta ocasión la delegación local se desplazó hasta Ourense, para participar en la prueba de Mini BTT organizada por el club ciclista local.

Fueron más de 300 los nombres que secundaron esta competición que se celebró el domingo y que cerró un fin de semana sobre dos ruedas, ya que en la jornada anterior había tenido lugar la octava edición de la Marcha das Vagalumes, una iniciativa nocturna con una gran acogida.

En la primera de las citas, el podio local llegó gracias a la actuación de Leo Sanmartín Porto –Esmelle–, consiguiendo la tercera posición. Un cajón que rozó en esta ocasión su compañero de club Brais Castiñeira Vigo. El ferrolano fue cuarto en una tabla alevín en la que David Pena Rodríguez –Náutico de Narón– finalizó en el “top 10” al ser noveno.

Otros resultados destacados en esta clásica cita ourensana fueron los logrados por Theo Rivera Doce, Santiago Hermida Pereira y Xandre Perille Llago, todos ellos de Esmelle, en la quinta, séptima y undécima posición de los cuadros benjamín A, infantil y Principiante A, respectivamente.