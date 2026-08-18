Gony Zubizarreta volverá a las aguas de Pantín gracias a la invitación de la organización

El vigués, en su participación en 2010 Carrascosa

La lista final de participantes en la nueva era del Abanca Pantín Classic Galicia Pro está casi completa. Y en ella estará una de las figuras más icónicas del surf gallego y asimismo de las más queridas en la competición valdoviñesa. El vigués Gonzalo, Gony, Zubizarreta contará con una de las “wildcards” –invitaciones– otorgadas por la organización y en esta ocasión su presencia en Valdoviño no sólo será a pie de playa como entrevistador de la Wold Surf League, sino también como competidor.

Pantín abre una nueva era Más información

Gony, que rozó el triunfo en 2009 ocupando finalmente la tercera posición en una prueba en la que se impuso el brasileño William Cardoso, recibirá así un merecido homenaje por su carrera y lo hará “en un evento que siempre ha sido muy especial para mí, desde que iba allí de pequeñito, cuando veía a los pros y soñaba con estar algún día compitiendo en Pantín”, señaló, “esta ‘wildcard’ es una bonita sorpresa. Estoy muy agradecido por la oportunidad y sólo pienso en ponerme la licra y darlo todo en el agua”.

El campeón del mundo júnior en 2002, que ya no participa en este tipo de citas, se une a Sean Gunning, Alfonso Suárez, Jackson Bunch, Vasco Ribeiro, Joaquín Chaves, Jay Phipps, Cristian Portelli, Camila Cardoso, María Dias, Anais Blanchard, Paula Kuta, Raya Campbel y Natalia Fensom. Una lista que se completará con otros tres nombres –uno en chicos y dos en chicas– procedentes del los triales del día 24.