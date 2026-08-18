El tercero para Sergio Veiga

El naronés, en una foto de familia con el resto de medallistas Cedida

El naronés Sergio Veiga Amado es ya tricampeón autonómico de una de las disciplinas que el propio “rider” del Pontebike Sportkids ha contribuido a popularizar, especialmente en la comarca. El joven deportista local llegó a Vilaboa con la clara intención de volver a hacerse con un entorchado que ya había logrado en 2023 y 2024. Y si bien en 2025 no participó, “llenó” ese vacío con el título nacional de la modalidad.

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En el circuito de 300 metros situado en Canteira de Paredes y bajo la organización del Club Ciclista Val do Ulló, Veiga no tuvo rival, ni en su categoría ni en la general. Ya que si bien el de Narón todavía es sub 23, firmó un registro de 24.926 que supuso además la vuelta más rápida de todos los participantes, por 25.445 del segundo, y también sub 23, Héctor Quinteiro –Team Bici Verde Bopapel–.

Una tabla “scratch” en la que Carlos Díaz Rozamontes, del BDM de As Pontes, rozó el “top 10”, al ser undécimo. Una cifra de 27.062 segundos que, además, le permitieron al “rider” del club pontés proclamarse subcampeón gallego élite, sólo superado por el anfitrión Iván García Comesaña.

Y es que el BDM Bike Club de la villa está apostando fuerte por esta modalidad, destacando en esta competición autonómica otros dos de sus nombres, casualmente familia, con David Albo Franco en la quinta posición de Master 50 y el más joven Matías Albo Hernández finalizando en la undécima plaza en el cuadro de Promesa. Un excelente aperitivo antes del plato principal que se servirá este fin de semana con motivo de un espectacular Campeonato de España que tendrá lugar en Mondariz.

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Será una novedosa carrera nocturna en la que ya ha confirmado su presencia el propio Veiga, así como el pontés Manuel Pellón, que asimismo ya sabe lo que es subir a un podio autonómico en este ejercicio. Ambos buscarán ahora dominar también el panorama nacional.