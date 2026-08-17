Pantín abre una nueva era 

Un momento de la final del pasado año Juan Rey-Cabarcos

La cuenta atrás para el nuevo y mejorado Abanca Pantín Classic Pro ya está en marcha. Son cinco días los que faltan para que la actividad deportiva desembarque de nuevo en las aguas valdoviñesas y una semana para que comience una competición internacional con las esperadas novedades anunciadas por la World Surf League –organizadora del evento– el pasado mes de junio.

Un nuevo formato en el que se incluye la competición local que pasa a formar parte de la recién creada categoría QS 6.000 International y a la que seguirá otra en Matosinhos, Portugal, desde el 1 de septiembre, siendo estas dos las únicas en Europa.

Con este cambio, el cartel de esta trigésimo novena edición del Pantín Classic y de sus futuras celebraciones se asegura la presencia de nombres llegados de todo el mundo, ya que con los circuitos anteriores –llegados durante la época COVID para facilitar desplazamientos más cortos– la participación se veía más restringida a deportistas eminentemente del continente y zonas de influencia.

De Valdoviño a Portugal, Brasil, Filipinas y Taiwán

Ahora, la cita valdoviñesa vuelve a sus orígenes, con nombres de 23 nacionalidades diferentes, llegados de Brasil, Estados Unidos, Australia o Perú, entre otros de los lugares más alejados. Esta nueva categoría que se estrena en Pantín está abierto a todas las regiones de la WSL –existen otros QS 6.000 sin la condición de International– y sirve para clasificarse para el Championship Tour –CT, la primera división del surf– y asimismo puntuar en ese ranking regional que da acceso a los Challenger Series –CS–.

La factoría de olas valdoviñesa se enmarca así dentro de la categoría de plata del programa internacional y en el que las aguas comarcales compartirán calendario con la citada prueba lusa, Río de Janeiro –Brasil–, Siargao –Filipinas– y Taitung –Taiwán–.

“El inigualable peso histórico de Pantín del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, junto a un escenario de tanta calidad y nivel competitivo, merecía este incremento de categoría”, señaló Rob Gunning, director del Tour Europeo de la WSL.

No hubo dudas al aceptar la candidatura local para formar parte de este calendario, toda vez que su capacidad organizativa está más que contrastada, y la económica asegurada, para subir ese peldaño que, sin duda, aumenta el nivel en el agua y el disfrute fuera de ella. “Creemos que merecía la pena apostar por este incremento de nivel, por volver a tener a algunos de los mejores surfistas del planeta”, señala el director del evento, Yago Barreto, que se subió a esta ola sin dudas.

El surf adaptado abre el calendario

Nueva categoría en la que la participación se limita a un total de 200 surfistas –144 en el cuadro masculino y 80 en el femenino–. Esta “apertura de fronteras” que comienza este año trae consigo la llegada de los estadounidenses Levi Slwson y Dimitri Poulos, el hawaiano Ian Gentil, los brasileños Deivid Silva e Ian Gouvela, el luso Frederico Morais, los españoles Yago Domínguez y Sean Gunning o el francés Jorgann Couzinet, ganador en la edición de 2017.

En el grupo femenino vuelven las surfistas de las antípodas, con Sophie McChulloch y Ellie Harrinson en cabeza de lista y su joven promesa Sierra Kerr, así como la peruana Sol Aguirre, la lusa Teresa Bonvalot o la española Janire González –Etxebarri –estas dos últimas, las mejores en las ediciones de 2022 y 2023–. Una brillante lista de nombres para la que están en lista de espera una veintena, pendientes de alguna baja para tener la gran oportunidad de estar en Pantín.

Para ver a muchos de estos en acción habrá que esperar hasta, en principio, martes 25 –con el domingo 30 como fecha inicial de las finales–, fecha en la que se iniciará este novedoso QS 6.000 International. Si bien, ya los días 22 y 23 tendrá lugar en la ciudad del surf valdoviñesa la competición de surf adaptado, que dará paso, el 24, a unos esperados triales para conseguir billete para el evento principal.

El día 28, además, tendrá lugar la espectacular Expression Session, para poder disfrutar de las maniobras más descabelladas y llamativas. Un salto de calidad en el agua que se compaginará con el que ya había fuera de ella, con su zona de ludoteca, alimentación, mercado y, por supuesto, mucha música, destacando, ahora sí, la esperada actuación de Carlos Sadness, el jueves 27.