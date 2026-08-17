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+Deportes

Las hermanas Lara y Eva Rico Basoa, una a Irlanda y otra a Alemania

Las integrantes del Valdo Surf School estarán en sendas citas internacionales

Redacción Ferrol
17/08/2026 20:55
Eva y Lara están viviendo una gran temporada
Eva y Lara están viviendo una gran temporada
Valdo Surf School
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No sólo la comarca es internacional al acoger citas de este nivel, sino también por contar con algunos de sus nombres en pruebas de esos calendarios fuera de nuestras fronteras. Dos de estos son los de las hermanas Lara y Eva Rico Basoa, de Valdo Surf School.

La primera, campeona de España sub 14 en Pantín, forma parte de la selección española que entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre, competirá en el Eurojunior de Bundoran, en Irlanda, compartiendo franja de edad sub 16 con Martina Pertega y Ane illaramendi.

Eva Rico Lara Rico

Eva Rico se lanza a la piscina en su segunda final europea del Rip Curl Grom

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 Además, caber recordar que su hermana Eva consiguió en Cantabria el billete para su segunda final del Rip Curl GromSearch, a disputarse en piscina de olas en Munich, también a finales de septiembre.

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