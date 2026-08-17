El Costa Ártabra roza su récord de equipos para un nuevo año

Una de las formaciones cadete en su primer entrenamiento en Caranza Emilio Cortizas

Llegó la hora para el CB Costa Ártabra de volver a botar el balón. El club ferrolano ha regresado al trabajo tras unas merecidas vacaciones y lo hizo con sus formaciones de base abriendo este calendario de pretemporada. Los nombres más jóvenes de la entidad retornaron a su pasión en las instalaciones de Punta Arnela y en el pabellón Javi Gómez Noya de Caranza, en donde se realizaron entrenamientos tanto en horario matutino como vespertino.

Y es que el BBCA cuenta para un ejercicio próximo a comenzar con un volumen de formaciones que supera la veintena. Concretamente son 21 las escuadras que vestirán la indumentaria de la entidad, desde preminibasket hasta sénior, a los que hay que añadir la treintena de nombres que comienzan a dar sus primeros pasos en la disciplina en ba­bybasket. El club de la ciudad naval se encuentra en un gran momento, tanto a nivel deportivo como de formación, casi alcanzando su récord de equipos, que llegó a los 25, capeando así malos momentos que alcanzan a buena parte de las entidades deportivas.

Ilusión y novedades

La cantera del BBCA calienta balones y pista para el comienzo de una pretemporada de sus compañeros y compañeras de las formaciones sénior, que iniciarán su trabajo la próxima semana. “El CB Costa Ártabra afronta la temporada con ilusión, estabilidad y ambición”, señalan desde el club, “reforzando un proyecto que sigue apostando por el talento de casa, la formación y el crecimiento deportivo”. El BBCA quiere ser uno de los referentes del baloncesto gallego, y asimismo local en lo que su grupo masculino –que se quedó a las puertas de promocionar para la Liga EBA–.

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Precisamente a cargo de este conjunto de Primera División Autonómica estará Ismael “Izzy” Fernández, en su primera experiencia en el banquillo tras ocho campañas como jugador, con David Coira a su lado. Este, con experiencia en la categoría tras su paso por el Baloncesto Narón, aportará ese conocimiento en el banquillo. Y ya en la pista, una de las principales novedades será el regreso de Jorge Aller, que vuelve a vestir la indumentaria del BBCA en su retorno a la ciudad naval.

El alero, con experiencia en categorías FEB, llega con la ilusión de contribuir a recuperar un baloncesto de mayor nivel en Ferrol. En lo que a renovaciones se refiere, volverán a ser parte del proyecto Brais Romero, Dani Fuertes, David Gómez y Álex Rivas, a la espera de que la entidad anuncie más continuidades y llegadas para un equipo que comenzará la liga el 4 de octubre.

El grupo femenino de Primera Gallega, que en su caso iniciará la competición el día 11, estará dirigido por Samuel Penín, con experiencia en el banquillo de las formaciones de base de la entidad y asimismo del conjunto sénior al que volverá a entrenar. Un regreso tras cinco años alejado de los banquillos en el que estará acompañado por el canterano del club, Adrián Suárez.

Una formación a la que se incorporarán Sara Liñares y Sonia Bra. La primera, en su primera campaña sénior, llega del Rosalía, destacando en su camino previo su habitual presencia en las selecciones “irmandiñas”. Por su parte, la alero ferrolana Bra recala en el BBCA tras vestir la camiseta de un Maristas Coruña con el que consiguió un celebrado ascenso a Liga Femenina Challenge. Estos dos nombres se unen a los de las “veteranas” Carla Peña, Patri Yáñez y Rocío Porto, para aportar continuidad al bloque ferrolano.

Unos proyectos a los que se une la confección del filial masculino de la entidad que, como señalan desde el club “es una pieza fundamental dentro de la estructura del club y del desarrollo de los jugadores que finalizan su etapa de formación”. El Costa Ártabra da así esta semana sus primeros pasos para una campaña que se presenta, de nuevo, muy ilusionante.