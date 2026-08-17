El Chiquibasquet Ferrol vuelve a llenarse y apasionar a los nombres más jóvenes

Foto de familia del grupo participante Cedida

Ya lo hizo en su primera parada en Ares y lo repitió en Ferrol. El Campus Chiquibasquet colgó de nuevo el cartel de completo en la iniciativa que durante la pasada semana tuvo lugar en las instalaciones del pabellón de Esteiro. Con el técnico Chiqui Barros como capitán de este evento, el preparador estuvo acompañado en esta ocasión por sus compañeros de profesión Simón Bermúdez, Felipe Montero, Sergio y Paula Salas y Alberto Rodríguez.

Fueron cinco días de deporte, aprendizaje y diversión, en el que tomaron parte niñas y niños desde los cinco años, contando asimismo con un grupo de perfeccionamiento para deportistas hasta los 22 años. Una iniciativa que cada verano riega la pasión tanto en la ciudad naval como en su comarca hacia esa disciplina tan querida como es el baloncesto.