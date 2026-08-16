Último y espectacular truco de A Cabana Ferrol para cerrar la Liga A

La tripulación ferrolana cerró por todo lo alto la fase regular Cedida

En un espectacular final de competición, A Cabana Ferrol mostró sus credenciales para, eso sí, un inevitable playoff de permanencia en la Liga A gallega. La “Albatros” de la ciudad naval consiguió en Boiro su mejor registro de la campaña para despedirse de la fase regular con una celebrada cuarta posición.

Los ferrolanos pararon el crono en 21:36.69, siendo sólo superados por Cabo, Tirán y Samertolameu, los tres primeros de la liga. En su misma tanda, Mugardos, ya trainera de la Liga A para el próximo año, no tuvo su jornada, siendo tercera en esta y séptima en la general.

En esta tabla, Narón fue octava, a pesar de ganar su manga. Con esta traca final, A Cabana y Narón, en séptimo y octavo lugar con 46 y 39 puntos, disputarán el playoff la próxima semana con Rianxo y Perillo para tener opciones de seguir en la elite gallega.