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+Deportes

Último y espectacular truco de A Cabana Ferrol para cerrar la Liga A

Los ferrolanos fueron cuartos en Boiro antes de la disputa de un playoff de permanencia en el que estará también Narón

Redacción Ferrol
16/08/2026 14:53
La tripulación ferrolana cerró por todo lo alto la fase regular
La tripulación ferrolana cerró por todo lo alto la fase regular
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En un espectacular final de competición, A Cabana Ferrol mostró sus credenciales para, eso sí, un inevitable playoff de permanencia en la Liga A gallega. La “Albatros” de la ciudad naval consiguió en Boiro su mejor registro de la campaña para despedirse de la fase regular con una celebrada cuarta posición. 

Los ferrolanos pararon el crono en 21:36.69, siendo sólo superados por Cabo, Tirán y Samertolameu, los tres primeros de la liga. En su misma tanda, Mugardos, ya trainera de la Liga A para el próximo año, no tuvo su jornada, siendo tercera en esta y séptima en la general. 

En esta tabla, Narón fue octava, a pesar de ganar su manga. Con esta traca final, A Cabana y Narón, en séptimo y octavo lugar con 46 y 39 puntos, disputarán el playoff la próxima semana con Rianxo y Perillo para tener opciones de seguir en la elite gallega.

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