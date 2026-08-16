El II Rallyshow de As Pontes corona a Alberto Meira

Uno de los participantes en las semifinales de la cita Emilio Cortizas

La apuesta de crecimiento del Rallyshow Deputación da Coruña de As Pontes se notó tanto dentro como en las bancadas y aledaños del circuito de la villa. Así, las 4.000 personas que el año pasado se calcula disfrutaron de este evento, dieron paso a las 12.000 que durante dos días pudieron disfrutar de esta fiesta del motor gallega.

No fue el único cambio que se pudo ver en el trazado pontés, ya que Alberto Meira y su Skoda Fabia R5 tomaron el relevo de Víctor Senra y su Hyundai i20 WRC como ganadores de esta cita espectáculo. Con más de pilotos inscritos, el de Gondomar se subió a lo más alto del cajón, acompañado por otro Senra, el veterano Manuel y su Hyundai, con Jorge Pérez al volante de su Porche 911 GT3 en el lugar de bronce.

Meira, Senra y Pérez, fueron los mejores en esta segunda edición Cedida

En esta cita de enfrentamientos directos en el trazado pontés, no sólo los pilotos participantes en el rallyshow fueron los protagonistas, sino que muchos de los focos los acapararon, tanto el sábado como ayer, los campeones del mundo Blomqvist, Biasion, Solberg y Luis Moya, este último, además, padrino de la cita. El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso; el portavoz provincial, Bernardo Fernández y la edil de Deportes pontesa, Elena López participaron en la entrega de trofeos a los mejores nombres de la jornada.

Galería Disfrutando el Rallyshow en el circuito de As Pontes Ver más imágenes

Entre manga y manga, exhibiciones y drifts entretuvieron al numeroso público, local y llegado de toda Galicia, que asimismo aprovechó la completa “fan zone” para fotografiarse y hacerse con autógrafos de los pilotos, destacando las largas filas para hacerse con las rúbricas e imágenes con los deportistas internacionales.

Un trazado pontes en el que también hubo circuito de educación viaria para los más pequeños y zona de restauración, en una cita que finalizó con el concierto de Ses y la promesa de más el próximo año.