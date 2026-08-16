Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El II Rallyshow de As Pontes corona a Alberto Meira

Más de 12.000 personas llenaron el circuito de la villa durante los dos días de actividad

Redacción Ferrol
16/08/2026 21:17
Rallyshow Deputación da Coruña
Uno de los participantes en las semifinales de la cita
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La apuesta de crecimiento del Rallyshow Deputación da Coruña de As Pontes se notó tanto dentro como en las bancadas y aledaños del circuito de la villa. Así, las 4.000 personas que el año pasado se calcula disfrutaron de este evento, dieron paso a las 12.000 que durante dos días pudieron disfrutar de esta fiesta del motor gallega.

No fue el único cambio que se pudo ver en el trazado pontés, ya que Alberto Meira y su Skoda Fabia R5 tomaron el relevo de Víctor Senra y su Hyundai i20 WRC como ganadores de esta cita espectáculo. Con más de pilotos inscritos, el de Gondomar se subió a lo más alto del cajón, acompañado por otro Senra, el veterano Manuel y su Hyundai, con Jorge Pérez al volante de su Porche 911 GT3 en el lugar de bronce.

Meira, Senra y Pérez, fueron los mejores en esta segunda edición
Meira, Senra y Pérez, fueron los mejores en esta segunda edición
Cedida

En esta cita de enfrentamientos directos en el trazado pontés, no sólo los pilotos participantes en el rallyshow fueron los protagonistas, sino que muchos de los focos los acapararon, tanto el sábado como ayer, los campeones del mundo Blomqvist, Biasion, Solberg y Luis Moya, este último, además, padrino de la cita. El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso; el portavoz provincial, Bernardo Fernández y la edil de Deportes pontesa, Elena López participaron en la entrega de trofeos a los mejores nombres de la jornada.

Galería

Disfrutando el Rallyshow en el circuito de As Pontes

Rallyshow Deputación da CoruñaVer más imágenes

Entre manga y manga, exhibiciones y drifts entretuvieron al numeroso público, local y llegado de toda Galicia, que asimismo aprovechó la completa “fan zone” para fotografiarse y hacerse con autógrafos de los pilotos, destacando las largas filas para hacerse con las rúbricas e imágenes con los deportistas internacionales.

 Un trazado pontes en el que también hubo circuito de educación viaria para los más pequeños y zona de restauración, en una cita que finalizó con el concierto de Ses y la promesa de más el próximo año.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620