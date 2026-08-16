Ares cumple a la perfección su papel de resucitado para ser séptimo en Getaria

La embarcación aresana fue la gran dominadora de la primera tanda Aitor Arrizabalaga

Un domingo más, la “Santa Olalla” de Ares cambió sus hábitos para vestirse la túnica de resurrección. La tripulación de Pendo, décima el sábado en Pasaia, sabía que de estas cenizas tenía que emprender el vuelto de nuevo un ave Fénix que en Getaria voló por encima de todos sus rivales en la primera tanda de la bandera.

Ya en formato normal y con sus adversarios vigilados por el rabillo del ojo, la trainera de la villa no acusó su condición de habitante de una calle cuatro, a priori, menos favorecedora. Sí que el bote local se fue inclinando hacia una tres con Chapela como ocupante, en una cita más homogénea y sin grandes variaciones en lo que a mar y viento se refiere.

La velocidad aresana ya en los primeros metros avisaba de las intenciones de los patroneados por Hugo Rascado, con tres cambios en su formación, entre ellos el pica con la entrada de Teijeiro. Y desde este primer largo, se vio que iba a ser una nueva batalla entre los gallegos, de nuevo por las primeras posiciones de la tanda. Y si pocas horas antes la moneda caía cara para los de Redondela, en esta ocasión fue para Ares.

Vuelta a la igualada

La “Santa Olalla” iba aumentando, palada a palada, la distancia con la “Arealonga” y otra buena noticia eran los diez segundos con los que se llegaba al último largo sobre San Juan y Santurtzi. Rascado pedía tranquilidad a los suyos en estos últimos 1.389 metros, cantando las cifras de renta y viendo como todos sus rivales se iban descolgando, para cruzar la línea de meta con más de ocho segundo de ventaja sobre Chapela y diez y dieciséis sobre las tripulaciones vascas.

Había espacio para colocar a otras tripulaciones entre ellas y este hueco sólo lo ocupó Ondarroa, ya que Lekittarra finalizó por detrás, penúltima, de una tabla que cerró Santurtzi. Un séptimo lugar aresano y un noveno de los de Redondela que vuelven a colocar el empate, ahora a ocho puntos de San Juan, a falta de las cuatro citas, dos en Galicia.

"Este resultado nos sirve para tener más tranquilidad y recuperar los puntos que perdimos ayer -con Chapela- y pelear por no descender", señalaba Rascado al término de la regata, si bien, y en lo complicado de la situación, añadía que "todo pinta a que uno de los dos va a bajar".