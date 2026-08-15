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Diario de Ferrol

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+Deportes

O Parrulo despliega su nuevo plumaje delante de su afición

Los de Gerard Casas se presentan el domingo en A Malata con el SC Braga como rival

Redacción Ferrol
15/08/2026 19:40
Diogo, en el partido ante el combinado de Tailandia
Diogo, en el partido ante el combinado de Indonesia
Cedida
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Chantada acogió el exitoso debut de pretemporada de los de Gerard Casas, que se anotaron el duelo ante otro exparrulo, el preparador Hector Souto, ahora encargado de la selección de Indonesia. Con Chantada como sede de este enfrentamiento, los ferrolanos se presentan el domingo ante su afición –18.00 horas, A Malata– y lo hacen con el conjunto del SC Braga de la Liga Placard como rival en su puesta de largo ante su afición. 

Novoa conduce el balón ante la oposición de un rival

O Parrulo Ferrol se impone a la selección de Indonesia (5-3)

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No será, en absoluto, el último duelo de los de la ciudad naval en casa, ya que precisamente cerrarán su preparación para el nuevo formato liguero en Primera con dos enfrentamientos seguidos en A Malata, ante el Reyco Burela el 29 de este mes y ante el Noia Portus Apostoli el 4 de septiembre.

Las entradas para el duelo de esta tarde podrán adquirirse desde las cinco en la propia taquilla del pabellón ferrolano, una compra que tendrá que realizarse en efectivo para un duelo en el que sólo estará abierta la grada de Preferencia. Las localidades tendrán un precio de cinco euros para mayores de doce años y gratuita para menores, así como para la masa social de la entidad, sus futbolistas y monitorado de la escuela.

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