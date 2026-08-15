O Parrulo despliega su nuevo plumaje delante de su afición

Diogo, en el partido ante el combinado de Indonesia Cedida

Chantada acogió el exitoso debut de pretemporada de los de Gerard Casas, que se anotaron el duelo ante otro exparrulo, el preparador Hector Souto, ahora encargado de la selección de Indonesia. Con Chantada como sede de este enfrentamiento, los ferrolanos se presentan el domingo ante su afición –18.00 horas, A Malata– y lo hacen con el conjunto del SC Braga de la Liga Placard como rival en su puesta de largo ante su afición.

O Parrulo Ferrol se impone a la selección de Indonesia (5-3) Más información

No será, en absoluto, el último duelo de los de la ciudad naval en casa, ya que precisamente cerrarán su preparación para el nuevo formato liguero en Primera con dos enfrentamientos seguidos en A Malata, ante el Reyco Burela el 29 de este mes y ante el Noia Portus Apostoli el 4 de septiembre.

Las entradas para el duelo de esta tarde podrán adquirirse desde las cinco en la propia taquilla del pabellón ferrolano, una compra que tendrá que realizarse en efectivo para un duelo en el que sólo estará abierta la grada de Preferencia. Las localidades tendrán un precio de cinco euros para mayores de doce años y gratuita para menores, así como para la masa social de la entidad, sus futbolistas y monitorado de la escuela.