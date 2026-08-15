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+Deportes

El Rallyshow Deputación da Coruña abre boca con Valentín González Formoso y Petter Solberg como dos de sus estrellas

El circuito de As Pontes inicia el domingo la competición desde las 12.00 horas en una jornada que acabará con concierto de Ses

Redacción Ferrol
15/08/2026 19:29
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González Formoso fue, durante unos minutos, copiloto del noruego Solberg
Iago Lopez
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El circuito de As Pontes vivió hoy un aperitivo del gran espectáculo del motor que el domingo se podrá ver en la villa con motivo de un Rallyshow Deputación da Coruña que en esta segunda edición crece en su apuesta deportiva y de ocio. Ya con actividad en el trazado, tuvo lugar la presentación oficial con la presencia de los cuatro cabezas de cartel, los campeones del mundo Blomqvist, Biason, Solberg y Luis Moya. Solberg contó con Valentín González Formoso como copiloto y señaló la “gran afición que hai ao motor e aos rallys en Galicia e en Ferrolterra en particular”. 

Uno de los participantes de la pasada edición

Todo listo en As Pontes para recibir a los mejores del mundo en su gran fiesta del motor

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El presidente de la entidad deseó que el próximo año “Carlos Sainz estará aquí, con Moya ao seu carón". Biason, en perfecto español, apuntó a la importancia de los rallys para promoción del territorio y “ahora mucha gente en Italia sabe donde está A Coruña”. Las puertas se abrirán el domingo a las nueve, con la clasificatoria a las doce. Desde las tres tendrán lugar las eliminatorias, con la final a las 17.45 horas. A las siete se cerrará el evento con el concierto de Ses.

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